Nova padaria em Águas Claras, ovos de Páscoa incríveis e muito mais

Páscoa feita de puro encanto

Elas já arrancam sorrisos e adoçam nossas vidas com os seus macarons que, além de lindos, são deliciosos e bem diferentões. Sofia e Joana Peixoto (foto), sócias do Nube Café (localizado na 910 Sul), agora vão adoçar nossa Páscoa com os seus ovos de páscoa maravilhosos. Unido o belo com saboroso, no menu de Páscoa, as confeiteiras estão trazendo ovos com macaron. Como, por exemplo, o Ovo Croc de Macaron, que tem uma casca toda feita de croc de macarons e ainda é recheado com 9 mini macarons sortidos.

Foto – Acervo pessoal

De dar água na boca, né? Mas o cardápio não para por aí. O Red Velvet de Colher pretende surpreender os amantes deste sabor. O ovo é de chocolate branco com várias camadas de bolo red velvet e creme de cream cheese. Além dos ovos, o menu também está com novidades, como o Snack Cake (bolo decorado com macaron em formato de cenoura. Mas se você ainda está apegado aos sabores dos macarons, pode pedir uma caixa com 6, 12 ou 18. As encomendas podem ser feitas até o dia 14 de abril (com sujeito a disponibilidade), no WhatsApp: (61) 99885-8481.

Os tradicionais (e maravilhosos) Macarons. Caixas com 6, 12 e 18 Snack Cake

(Bolo decorado com macaron em fomato de coelho e de cenoura) Macarons em formato de coelho e cenoura Red Velvet de Colher

(Ovo de chocolate branco, recheado de camadas de Red Velvet e creme de cream cheese com chocolate branco) Red Velvet de Colher

Ovo de Páscoa recheado com requinte

O chef pâtisserie Gracco Magalhães também já começou as encomendas e promete ovos de Páscoa repletos de muita elegância, beleza e, é claro, sabor inigualável. Entre as opções feitas pelo gastrólogo, uma das mais impressionantes é do ovo de páscoa recheado com ganache de pistache e coberto pela castanha. Além de ser lindo – o que proporciona muita pena ao comer – é delicioso. O leve salgado do pistache unido ao chocolate especial do chef faz dessa opção uma das melhores para a sua Páscoa. Parece que a data está longe, mas é melhor garantir logo, não? Faça sua encomenda pelo WhatsApp: (61)99607-4370.

Foto – Acervo pessoal

Chocolate para quem é vegano

Se você as opções precisam ser mais restritivas (sem glúten, sem açúcar ou sem lactose), o e-commerce Sabor na Mesa Vegan também já começou a fazer suas encomendas. Além de ser mais inclusiva, as opções são todas veganas. São mais de 10 opções de ovos de Páscoa, com diversos sabores: Brigadeiro, beijinho, caramelo, dentre outras. O valor dos ovos variam de acordo com o peso, sendo os pequenos por R$55 (250g) e os maiores por R$85 (500g). Os pedidos podem ser feitos até o dia 14 de abril no WhatsApp: (61) 99408-2370.

Foto – acervo pessoal

Outro sabor para a sua Páscoa

Mas se você está buscando refeições para a Semana Santa e Páscoa, o Olinda Comida Nordestina preparou um menu espetacular para a ocasião. Entre os deliciosos pratos, um Bacalhau desfiado e gratinado na nata – (R$ 350 – 1kg); Bacalhoada (R$ 550 – 1kg); Bacalhau a lagareiro com batatas ao murro (R$ 590 – 1kg); Peixada cearense com pescada amarela e pirão 1 kg (R$ 350 – 1kg); Camarão Seridó (R$ 320 – 1kg): camarão puxado na manteiga de garrafa e molho bechamel, gratinado com arroz de leite e queijo de coalho; Arroz de bacalhau (R$ 230 – 1kg). As opções estão disponíveis exclusivamente para encomendas feitas até o dia 13 de abril, às 23h, por meio do WhatsApp: (61) 99666-7913.

Foto – acervo pessoal

Novidade quentinha em Águas Claras

Caso não esteja pensando em Páscoa no momento, Águas Claras acaba de receber uma novidade maravilhosa. Na saída da região administrativa, próximo da EPTG, você pode conhecer a completa Padoca Brasília. Uma padaria com conceito super completo: mercearia, panificação tradicional, panificação com fermentação natural, confeitaria (foto), cardápio completo com saladas, lanches e muito mais. Além disso, o espaço disponibiliza um café colonial completíssimo todos os dias pelo valor de R$64,90/quilo. O buffet fica disponível o dia todo com reposição de insumos. O local que está em soft opening conta com uma equipe completa.

Foto – Leonardo Resende