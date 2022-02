Nova feijoada, chef de talento e mais novidades gastronômicas

O sábado já virou o dia tradicional da feijoada em Brasília, e o prato brasileiro ganha sabor ainda mais especial no Dudu Bar (303 Sul). Um dos pontos de encontro mais queridos da capital, o restaurante comandado pelo chef Dudu Camargo, retorna com sua feijoada especial, todos os sábados. A feijoada (foto) sai a R$69,90, por pessoa, com direito a entrada e acompanhamentos à vontade e está disponível aos sábados, de 12h às 18h. A iguaria é servida à mesa, a cada pedido. De entrada, a Feijucaduca apresenta o Torresmo crocante; Bolinho de arroz da vovó; Mandioca amarela (crocante por fora e cremosa por dentro); Pastéis variados e Caldo de feijão temperado. Para os pratos principais, a tradicional Feijoada do chef Dudu Camargo, leve e cremosa, com os acompanhamentos: Arroz branco; Couve com manteiga dourada e alho crocante; Farofa de cebola; Molho de pimenta; Conserva de pimenta da casa e Rodelas frescas de laranja e abacaxi.

Fora do quadrado (mas nem tanto)

Querida entre os paulistas, a panificadora e confeitaria Sagrado Boulangerie mistura sabor, qualidade e muito comprometimento com o assunto. Conhecida por seus pães feitos com insumos da mais alta qualidade do mercado (farinhas, manteigas e recheios franceses), em breve desembarca na capital brasileira. Isso mesmo! Se você é apaixonado pelo Sagrado Boulangerie, prepare-se que em breve Brasília será presenteada por esse sabor indescritível de São Paulo. Mas se você está visitando a capital paulista, jamais deixe de conhecer esse espaço divino, localizado na Avenida Copacabana, 325 – Alphaville, Barueri, em São Paulo.

Prata da casa

Ele tem ganhado muito destaque entre os brasilienses por conta do seu cordeiro sensacional. O chef do Le Cordon Bleu Brasil e CEO do Sabores do Mundo DF, Joseph Syghor é um desses talentos multifacetados que, para nossa sorte, está vivendo em Brasília. Além de arrasar na cozinha, o rapaz canta, recita poemas e dirige shows. Mas o que o rapaz tem mais surpreendido entre os moradores da capital é a forma com que trabalha a carne de cordeiro. Quer conhecer mais sobre os talentos desse rapaz? Acesse @saboresdomundodf e saiba mais.

Um novo endereço de refrescância

Para quem já ama o melhor sorvete artesanal de Águas Claras, agora tem mais um novo endereço para curtir os sabores do Bento & Barthô. Além da localização da rua 37 sul, os gelados mais gostosos chegaram ao shopping Vista, também em Águas Claras. Em formato de carinho (foto), o novo point promete refrescar quem passar pelo local.

Aos brasilienses, com amor

Mal inaugurou e já virou febre entre os brasilienses nas redes sociais nos últimos dias. Sim, estamos falando de um novo espaço gastrônomico localizado no centro de Brasília(entre o Estádio Nacional de Brasília e o Ginásio Nilson Nelson): o Mané (foto). Um local cheio de delícias e restaurantes que amamos. Entre eles, o Ricco Burger, Casa Doce, Baco, Restaurante Fà, Capre Risotteria, De Paulina, Meu Galeto e muito mais!

