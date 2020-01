Os 10 automóveis menos e mais depreciados de 2019

PUBLICIDADE 

Os emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves novos avançou em 7,65% em 2019 quando comparado a 2018, totalizando 2.470.005 unidades, de acordo com a Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias. A mudança econômica positiva tem entusiasmado os consumidores que cogitam comprar um carro, mas estavam receosos por conta do movimento negativo do mercado automotivo nos últimos anos. Para auxiliar nesta decisão e entender o desejo dos consumidores, a empresa Kelley Blue Book Brasil , reuniu os 10 carros que menos e mais perderam valor em 2019 e aqueles que mais foram buscados na plataforma, junto às respectivas marcas.

Baseado no conceito de “depreciação de revenda”, que considera o preço pelo qual os lojistas revenderam os modelos, o estudo abrange todos os modelos 0KM de todas as categorias disponíveis à venda em janeiro de 2019 e quanto valiam no mercado de usados em dezembro do mesmo ano.

Quando o assunto é preço de carros, há duas metodologias para calcular a perda de valor: Desvalorização e Depreciação. Desvalorização é a comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores. Já a Depreciação usa o valor do veículo 0 Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual, sempre considerando o mesmo ano/modelo e sem o mesmo rigor de sua definição contábil, que tem regras muito estritas. Neste estudo, foi aplicado o conceito de depreciação.

MENORES E MAIORES DEPRECIAÇÕES

O método de depreciação possibilita que alguns índices, ainda que a princípio pareçam improváveis, sejam valorizados, ou seja, o valor do veículo usado é mais caro do que do carro 0KM no passado. Uma das explicações para este comportamento é o fato de o veículo ter sofrido uma forte alta, variação do câmbio e o bom posicionamento da marca no mercado.

A análise demonstra o desempenho citado com o modelo Toyota Hilux. O carro passou pela valorização de 0,55% em seu preço, seguido pela menor depreciação do Peugeot 3008 SUV de 1,49%. Já a montadora alemã Volkswagen contou com a dobradinha do Golf e Fox que perderam 3,41% e 3,65% do valor, respectivamente.

Já dentre os carros que mais perderam valor, os dados revelam três modelos da Ford. Em primeiro lugar, o índice de queda em preço do Ford Focus fica em 28,13%, próximo ao modelo Ford Focus Fastback com porcentagem de 25,99%. Enquanto isso, o New EcoSport mostra depreciação de 20,53% em oitava posição. O já conhecido Fiat Weekend ocupa o segundo lugar depreciando 27,80%.

Confira abaixo a relação completa das menores e maiores depreciações de 2019:

MARCA/MODELO Menos depreciados: 1º ano de uso MARCA/MODELO Mais depreciados: 1º ano de uso Toyota Hilux +0,55% Ford Focus -28,13% Peugeot 3008 SUV -1,49% Fiat Weekend -27,80% Volkswagen Golf -3,41% Ford Focus Fastback -25,99% Volkswagen Fox -3,65% Jaguar XF -21,94% Toyota Yaris Hatch -4,08% Renault Sandero -21,69% BMW M5 -4,41% Fiat Doblo -21,23% Mercedes-Benz S 560 -4,59% Citroen C4 Lounge -20,83% Troller T-4 -4,62% Ford New EcoSport -20,53% Honda WR-V -4,70% Peugeot 2008 -18,74% Peugeot 5008 -5,04% Chevrolet Cobalt -18,61%

OS MAIS BUSCADOS

O popular Chevrolet Onix é destaque na categoria de 0KM mais buscados pelos consumidores. Já a picape Fiat Toro é a segunda colocada, seguida pelo modelo Ford Ka. Quando o assunto é carros usados, o veterano Volkswagen Gol mostra que não sai do gosto dos apaixonados por automóveis. O mesmo acontece com os dois hatchbacks da Fiat, o Palio e o Uno que conquistam as outras duas posições do Top 3 de interesse.

CARROS NOVOS MAIS BUSCADOS CARROS USADOS MAIS BUSCADOS MARCA/MODELO MARCA/MODELO Chevrolet Onix Volkswagen Gol Fiat Toro Fiat Palio Ford Ka Fiat Uno Volkswagen Polo Toyota Corolla Nissan Kicks Honda Civic Honda Civic Chevrolet Onix Toyota Corolla Ford Fiesta Chevrolet Prisma Ford Ka Caoa Chery Chevrolet Prisma Honda HR-V Fiat Strada

O site de precificação de carros mostra que no universo das marcas, a Volkswagen (16%) conta com o maior share de buscas dentre veículos novos e a Chevrolet (20%) é o destaque na categoria de usados. Ambas montadoras são seguidas pela Fiat, com 14% e 18% de pesquisa, respectivamente.

MARCAS MAIS BUSCADAS: CARROS NOVOS SHARE (%) DE BUSCAS MARCAS MAIS BUSCADAS: CARROS USADOS SHARE (%) DE BUSCAS VOLKSWAGEN 16% CHEVROLET 20% FIAT 14% FIAT 18% CHEVROLET 13% VOLKSWAGEN 17% HONDA 10% FORD 11% TOYOTA 9% HONDA 8% FORD 9% TOYOTA 8% RENAULT 8% RENAULT 6% HYUNDAI 8% HYUNDAI 5% NISSAN 6% NISSAN 3% JEEP 3% CITROEN 3%

Os valores aqui presentes são gerados por meio de um complexo algoritmo, que analisa diversos fatores de comportamento do mercado automotivo brasileiro, além de seguir uma rígida análise de especialistas. A empresa atua com o propósito de conscientizar os consumidores na compra e venda de carros a partir da determinação de preços justos.