Eurobike BMW Brasília é líder do mercado premium

PUBLICIDADE 

A empresa adquiriu recentemente a concessionária BMW Motorrad e com essa ampliação, passou a deter todas as marcas do grupo BMW na Capital Federal. Com esses resultados, a Eurobike BMW confirma sua posição como principal empresa premium em grande destaque e crescimento no mercado.

“Com as três marcas geridas pela Eurobike, toda a experiência BMW Group passa a ser usufruída pelo cliente de maneira integrada e em um só local. Cria-se uma sinergia também no pós-vendas, pois muitos de nossos clientes de BMW Automóveis e MINI possuem motocicletas BMW”, explica Henry Visconde, presidente do Grupo Eurobike.

A BMW, marca primordial do grupo, alcançou um novo patamar histórico, elevando em 51,3% comparado ao ano anterior, seu volume de vendas em 2019, foi de 445 veículos. E os modelos da BMW X 1 e 320i foram, mais uma vez, os protagonistas deste crescimento.

“Estamos satisfeitos com esses novos números de vendas recorde. Isso significa que Eurobike, com suas três marcas BMW, MINI e Motorrad, continua a ser a principal empresa premium no mercado”, celebrou Alexandre Gaeta, Diretor Operações do Grupo. Isso demonstra a alta conveniência de nossas marcas e produtos, que vão desde o BMW i3 ao M5, e do BMW Série 1 ao Série 7. A BMW possui a mais diversa gama de modelos dentro do seu portfólio comparados às demais marcas premium.

Para 2020, a Eurobike deverá atingir a meta de 500 veículos e 400 unidades de Motocicletas BMW. Muitas novidades acontecerão neste ano para os consumidores da marca. Dentre elas, a BMW Motorrad terá uma área própria no mesmo complexo de automóveis, onde atualmente fica a Porsche, que irá para novo endereço na região do Aeroporto, seguindo os padrões internacionais da montadora. A mudança definitiva está prevista para março, quando, a loja passará a ser uma das concessionárias mais modernas dentro da rede.

Um trabalho que começou em 2002 e desde então tem acelerado o mercado e as pistas de todo o país, ganhando destaque nos mais diversos setores do automobilismo. Estamos constantemente possibilitando a vivência das mais incríveis emoções, desde dirigir veículos luxuosos até participar de corridas e eventos do segmento.