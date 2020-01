Brasília entra na lista de possibilidades para sediar Grande Prêmio de F1

PUBLICIDADE 

O encontro foi provocado pelos empresários, que apenas pedem o autódromo em condições adequadas de funcionamento. O governador manifestou interesse imediato na prova. E, objetivamente, já começou a tomar providências. A informação é do colunista Claudio Humberto, publicada em seu site Diário do Poder.

Conforme o colunista, Ibaneis já mandou anular a licitação, retida no Tribunal de Contas do DF, que pretendia passar a gestão do autódromo à iniciativa privada.

Com a licitação anulada, a agência de desenvolvimento Terracap deve assumir a reforma e modernização do autódromo de Brasília.

Além da Fórmula-1, os empresários acenam com a promoção, em Brasília, de outras competições como F-Indy, Stock Car e Fórmula E.

A notícia foi bem recebida até mesmo por participantes da licitação. Luiz Henrique Lima Caland, presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal e um dos participantes da concorrência que busca administrar o autódromo afirmou ao Na Garagem acredita que esta seja uma ótima oportunidade para trazer um evento de tão grande importância para o DF. “F1 e outras categorias são um instrumento de alavancar a altos níveis a economia de qualquer estado, um grande negócio gerador de emprego e renda para o povo”, destacou Caland.

Ele afirma que concorda com a decisão do governador Ibaneis Rocha. “Nosso intuito nessa licitação era garantir o automobilismo do DF, que desde 2014 encontra-se praticamente parado, e com a entrada do projeto F1 e a retomada do autódromo com certeza teremos uma pista de qualidade para o desenvolvimento do nosso esporte”.

Ele destaca que acha acertada a medida que coloca a gerência do espaço sob a responsabilidade da Terracap e da Secretária de Esportes.

Quem acompanha o Na Garagem certamente deve lembrar que logo no início dos debates sobre uma eventual mudança de sede para a Fórmula 1, levantamos a questão sobre a capacidade de Brasília para tomar conta da corrida. Relembre, aqui