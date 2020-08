BMW Motorrad lança nova S 1000 RR pacote M no mercado brasileiro

PUBLICIDADE

A BMW Motorrad anuncia o lançamento no mercado nacional da nova S 1000 RR pacote M. Um ícone no segmento das superesportivas, o modelo fabricado em Manaus chega com preço de R$ 118.750 e estará disponível a partir de 21 de setembro em todas as concessionárias autorizadas da marca no país. Integrante da terceira e nova geração da S 1000 RR, a versão oferece uma relação peso x potência ainda superior (devido às novas rodas em fibra de carbono e nova bateria de lítio), pintura exclusiva, bancos esportivos M e kit chassi M com opção de ajuste da balança e amortecedor traseiro. “Por intermédio da família S 1000, a BMW Motorrad traz ao Brasil o que há de mais moderno na tecnologia voltada para o segmento das superesportivas. Esta nova opção – pacote M – amplia ainda mais uma gama de motocicletas que segue como referência e dita tendências tanto no quesito estilo quanto na performance”, afirma Julian Mallea, Diretor da BMW Motorrad do Brasil.

A nova BMW Motorrad S 1000 RR pacote M irá estabelecer novos parâmetros no segmento com seus atributos de força e potência aliados a uma condução extremamente precisa que conta ainda com auxílio de sofisticados sistemas eletrônicos de assistência à pilotagem.

Entre os principais atributos da nova versão estão as rodas de fibra de carbono M Performance. Os benefícios incluem menor peso (1,7 quilo), o que se traduz em uma massa rotacional mais baixa e um comportamento superior em termos de aceleração e frenagem, tornando o controle do modelo mais fácil. Além do ganho na dinâmica de pilotagem a fibra de carbono também traz às novas rodas um visual exclusivo.

Quem também contribui para a redução de peso do conjunto (193,5 quilos na versão pacote M, contra 197 quilos da versão Premium e 208 quilos da geração anterior) é a nova bateria de lítio, dois quilos mais leve em comparação à bateria da antiga geração.

Destaque também para o kit chassi M, que oferece ao usuário a possibilidade de ajustes mais precisos na balança e amortecedor traseiro, permitindo assim uma configuração ainda mais refinada na busca pela performance extrema em pistas. Banco esportivo M mais aderente e firme, e pintura Motorsport tricolor exclusiva são outros diferenciais da versão pacote M da S 1000 RR.

Ágil e dinâmica

A nova BMW S 1000 RR pacote M possui um motor de quatro cilindros em linha com 207 cv a 13.500 rpm e 113 Nm de torque máximo. Os atributos estão diretamente ligados à tecnologia BMW ShiftCam, que permite extrair máxima potência e torque, não apenas em faixas altas de rotação, mas também em faixas de giro baixas e intermediárias. A entrega de potência e torque é mais uniforme e linear, tornando a motocicleta mais fácil de controlar e ideal tanto para o uso diário quanto para o desempenho extremo nas pistas. A tecnologia BMW ShiftCam permite uma aceleração mais uniforme em saídas de curva fechadas, prolongando a vida útil dos pneus e possibilitando que o piloto use melhor o chassi.

O chassi da BMW S 1000 RR contribuiu na redução total do peso da motocicleta. Estes avanços foram possíveis por meio da adesão de um novo braço oscilante, mais leve e capaz de aplicar a força de forma otimizada. Outra tecnologia é o layout do quadro (Flex-Frame), mais leve e que oferece maior liberdade de movimento devido ao melhor fechamento dos joelhos.

Os modos de pilotagem disponíveis são Rain, Road, Dynamic e Race. Para os usuários que desejam se aventurar com a superesportiva nas pistas, há também a opção Modo Pro, que oferece outras três configurações adicionais de pilotagem (Race Pro 1-3). Os recursos do Modo Pro são o Launch Control (Controle de Tração) para arrancadas perfeitas e o Limitador de Pit-Lane configurável para aderência ideal às velocidades no pit-lane. Já as mudanças ultrarrápidas de marcha, sem a necessidade de acionamento da embreagem, são ativadas pelo Shift Assistant Pro.

Graças ao sensor de inclinação de seis eixos é possível configurar tanto a regulagem do ABS quanto as funções DTC. A regulagem do DTC permite transmitir com precisão a força necessária para empinar a roda dianteira em linha reta, sem que ela fuja ao controle.

O painel de instrumentos oferece ampla gama de informações por intermédio de uma tela TFT de 6,5 polegadas que proporciona excelente visualização, mesmo em condições de pouca luminosidade. O objetivo é oferecer ao motociclista telas personalizadas para diferentes utilizações e necessidades. A tela Pure Ride mostra todas as informações necessárias para o uso regular na estrada, enquanto as três telas Core são projetadas para uso nas pistas de corrida, com o conta-rotações exibido em forma analógica ou então como um gráfico de barras.

Com o lema ‘Nose down, tail up’ (“Nariz para baixo e traseira para cima”, em tradução livre), além de proporções refinadas, a nova RR ostenta como destaques visuais as luzes de LED presentes nos faróis com linhas mais dinâmicas e agressivas, na lanterna traseira. Além disso, as luzes de mudança de direção (pisca) e de freio estão integradas em uma única unidade de LED.