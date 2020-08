4 Dicas práticas para conquistar um homem!

PUBLICIDADE

De modo geral, para conquistar o coração do seu pretendente você não pode inventar um personagem, é preciso que seja natural, demonstre o seu sentimento e suas habilidades.

Os homens facilmente são atraídos pelo poder feminino, você apenas precisa ter confiança e atitude para chegar lá. Se você é uma pessoa legal, que trata bem os outros, que é inteligente e independente, acha que seria difícil de conquistar um homem? O problema é que muitas mulheres não sabem o seu valor.

Mas, se você tem dificuldade de chegar para conversar e não sabe como deve ser feita essa aproximação, está no lugar certo. Preparamos esse guia para ajudar você que tem dúvidas quando a conquista de um homem, então vamos lá.

Tenha um papo legal

Essa dica vale principalmente para as mulheres que acabaram de conhecer um boy legal e gostaram dele. Então, se você quer saber como conquistar um homem, em primeiro lugar é preciso ter um papo bacana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, tente evitar ficar falando de problemas, pelo menos durante os primeiros encontros, o que é péssimo e não será do agrado dele. Assim, com o passar do tempo e conforme a aproximação for acontecendo, você poderá contar coisas não tão boas de sua vida.

Nos primeiros encontros tente falar sobre coisas alegres, pode comentar sobre filmes que assistiu e até mesmo convidar ele para ir ao cinema. Esse pode ser um importante elo de ligação entre o casal, já que a sétima arte conquista muitos corações, além de a sala de cinema ser um local romântico.

Não corra atrás dele

Quer saber como conquistar um homem? Não corra atrás dele! Não adianta sufocar o cara, achando que assim ele vai começar a gostar de você. Aliás, eles odeiam mulheres chatas e que ficam correndo atrás o tempo inteiro, perguntando o que está fazendo, como está se sentindo e coisas do tipo.

No mundo de hoje a internet ajudou muitos os relacionamentos, até alguns anos atrás os casais que não moram juntos se comunicavam por cartas e por telefonemas. Além disso, o valor desse procedimento custava bem mais do que hoje em dia. Então, obviamente a tecnologia foi positiva para isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas, não é porque os dois possuem smartphones que você deve passar o dia inteiro mandando mensagens para ele. E tem mais: se vocês acabaram de se conhecer, isso é ainda pior. Então, por mais difícil que seja, tente mandar um bom dia, troque mensagens e desapareça.

As mulheres que fazem isso acabam gerando um ar de suspense, em relação ao momento em que irão retornar. Dessa forma, mostrará para ele que é uma pessoa ocupada e que não tem tempo para ficar trocando mensagens bobas. Porque aquelas disponíveis o dia inteiro parece que nem trabalham.

Aproveite enquanto estiverem entre quatro paredes

Quando vocês estiverem entre quatro paredes, é um momento ideal para conquistar um homem. Aliás, eles adoram aquelas que são liberais quando estão à dois, e que se comportam como uma dama perante a sociedade. Então, às vezes vale a pena fazer algo ousado quando estiverem sozinhos.

Mas, como seduzir um homem? Se você tem dúvidas quanto a isso, coloque uma bela lingerie e para o ataque, eu tenho certeza de que ele não vai resistir. Afinal, os homens adoram mulheres que tem atitude e que moram aquilo que querem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Talvez você tenha ficado em dúvidas, já que no tópico anterior dissemos que não é interessante correr atrás dos homens. Mas, repare que são situações diferentes, neste caso você já possuem uma relação, o seu objetivo é finalizar o procedimento e conquistar ele de vez.

Seja você mesma

Faça tudo isso sendo você mesma, não adianta criar um personagem. Se você fizer isso, depois ele vai descobrir e isso será péssimo para o futuro do casal.

Então, se você chora facilmente, não tente resistir ou mesmo se é mal-humorada, não adianta ficar rindo para agradar o homem. É preciso conquista-lo sendo você mesma e isso é possível, basta mostrar suas qualidades.