Você fala de sexo com suas amigas ou amigos?

Pelo menos na minha bolha, falar das nossas relações, amores e prazeres tem sido muito comum e lindo de se ver

Confesso que essa matéria seria um vídeo, mas aí umas amigas surgiram aqui em casa e me trouxeram a realidade para aquilo que seria apenas um post para o Instagram.

E eu não sei vocês, mas durante a minha adolescência e início da vida adulta, eu não me abria muito sobre minha sexualidade com amigas, quem dirá amigos. Aprendi que o que acontecia dentro de casa, ficava dentro de casa. “É muito íntimo para ser compartilhado com outras pessoas”, eu ouvia com frequência.

Durante muito tempo da minha vida, eu acolhi essa demanda e fiz conforme o papel de filha e pré-adolescente que me foi trazido e construído até o momento. Isso logo ali no início dos anos 2000. Outro dia.

“Lu, ta atendendo? Preciso de você”.

Foi como elas chegaram me abordando por mensagem. Queriam transbordar. Colocar para fora angústias relacionais, dúvidas e inseguranças sobre o que estavam vivendo e como se sentiam diante daquilo.

Separações, abusos vindos de pessoas que amamos e temos como referência (ou tínhamos), conflitos sobre afetos, questionamento de regras e sentimentos.

“O que eu deveria sentir me separando? Eu posso ficar feliz por estar saindo de uma relação que me fazia mal? Eu posso me sentir aliviada? O sexo já não estava bom e eu não me sentia valorizada na relação “.

Ouvir amigas, mulheres, seres humanos questionando seus próprios lugares, sensações e consequências. Que privilégio o de poder perceber e ouvir que outras pessoas passam por experiências semelhantes às nossas, apesar de sermos pessoas tão diferentes e subjetivas. Doido, né?

Somos tão diferentes em essência. Porém, tão humanos do aspecto de vulnerabilidades e medos. Transbordar pra fora de si na minha presença. Ver o lúdico do outro se tornar real, e o que era só pensado, se tornar dizeres e muitos questionamentos sobre vulnerabilidades, vontades, medos e culpa.

Milhões de assuntos aleatórios, mas quase tudo termina na profundidade que é ser e ver a própria sexualidade. Pelo menos na minha bolha, falar das nossas relações, amores e prazeres tem sido muito comum e lindo de se ver.

E vale esclarecer, falar sobre sexo não é falar putaria. É falar e se sentir em um lugar seguro para dizer em voz alta sobre vontades e vulnerabilidades que consideramos constrangedoras e sensíveis aos olhos do outro.

Dizem por aí que quem tem amigo tem tudo. E eu não acreditava nisso até entender que eu preciso e tenho muito aprender com eles, e eles comigo. Como numa troca de livros preferidos, daqueles que você acha muito necessário que alguém leia para ser melhor e mais feliz.

Um agradecimento em especial às minhas amigas, que tornaram essa matéria um momento presente, de troca real, cheio de amor, risadas e crescimento