Segredos nas relações

O que realmente esperamos do outro? Muitas das vezes queremos saber tudo, mas não sabemos lidar nem com o básico do dia a dia

Quem aí já se sentiu traído por achar que a outra pessoa estava escondendo algo? Essa é uma angústia que aparece com muita frequência na terapia. "Queria que me contasse tuuu-dooo!" Até aí maravilhoso… porque podemos querer um monte de coisa, direito nosso. Porém, o que normalmente acontece é que existe muita projeção sobre como gostaríamos que o outro fosse. Na prática, isso significa que criamos muita expectativa sobre como esse outro vai se comunicar e se comportar. E o papel da comunicação nesse momento é nos ajudar a entender o que significa esse 'tuuu-dooo' e como anda essa expectativa. O que realmente esperamos do outro? Ter segredos diz também respeito a nossa individualidade. Estamos em eterna construção sobre quem somos ou sobre o que gostamos. Nossas histórias de vidas são complexas e dolorosas e muitas vezes deixam marcas que nem sempre conseguimos expressar… confiança é compreender que nem tudo é sobre você, e está tudo bem. Dar espaço para ao outro se sentir confortável é essencial na construção de uma relação. Se você quer que a outra pessoa te conte as coisas, seja uma pessoa cuidadosa sobre como você recebe isso. Muitas das vezes queremos saber tudo, mas não sabemos lidar nem com o básico do dia a dia. Acolhimento é amor.

Controle não. Como se sentiu lendo essa matéria? Me conta: [email protected] Até a próxima