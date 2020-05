Walmart começa a vender roupas usadas nos Estados Unidos

PUBLICIDADE 

O supermercado norte-amaricano Walmart passará a vender roupas de segunda mão no formato de brechó. A empresa lançou nesta quinta-feira, 28, o site com mais de 750.000 peças femininas disponíveis para a venda.

O projeto é uma parceria com a ThredUP, a empresa americana tem um modelo em que paga pelas roupas de seus usuários que consegue revender e doa as restantes.

O Walmart afirma que as peças disponíveis para venda foram escolhidas “cuidadosamente” pela ThredUP com base em sua qualidade e condição de uso. O comunicado da empresa afirma que só peças classificadas como “novas” ou “quase novas” estão sendo vendidas.

As vendas serão apenas online, de modo que as roupas não ficarão expostas em corredores das lojas físicas do Walmart como peças novas que a rede já vende. Nos últimos anos, o Walmart intensificou seus esforços para aumentar o sortimento de roupas, e afirma que hoje vende mais de 1.000 marcas, incluindo algumas de mais alto padrão — para além das camisetas brancas de supermercado.

“Essa parceria é nosso mais recente movimento para estabelecer o Walmart.com como um destino para moda e para oferecer aos clientes itens de segunda mão que eles talvez estivessem procurando. Acreditamos que eles vão ficar surpresos e encantados com o que encontrarem”, escreve o Walmart.

