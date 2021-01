Veja 11 looks que as famosas usaram no Réveillon

PUBLICIDADE

A tradição venceu. Para entrar 2021 com paz e votos de um ano melhor, famosas brasileiras escolheram o branco, hábito totalmente brasileiro, mas que neste Réveillon teve um significado mais que especial, por conta do 2020 pandêmico. Os looks vão do sensual ao comportado, em modelos que variam do top e saia a macacão e vestidos.

Não faltou também um pouco de brilho, seja em aplicações ou no tecidos, além de detalhes que deixam a pele à mostra. Entre eles, transparências, recortes e fendas. Por outro lado, houve também que resolveu apenas usar um look confortável, sem ostentação alguma, como camisa branca sobre top de biquíni.

O conforto, aliás, foi outro ponto forte de várias famosas, como Fátima Bernardes, Eliana, Preta Gil e Patricia Poeta.

Confira abaixo o looks de 11 famosas. Além das quatro citadas acima, temos Marina Ruy Barbosa, Anitta, a primeira brasileira a se apresentar no Réveillon da Time Square, em Nova York, além de Isis Valverde, Juliana Paes, Sabrina Sato, as ex-BBB Thelminha e Rafaella Kalimann.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa apostou no vestido reto e justo, com recorte no abdômen adornado com cristais. O look é assinado por Christopher Esber. Uma das poses da atriz e empresária, sobre um banquinho, mas um dos pés fora do apoio virou meme e foi copiada por vários internautas e compartilhas ate mesmo pela ruiva.

Anitta

Anitta chamou a styist Janelle Miller, a mesma que assinou o figurino do clipe “Me Gusta”, para vesti-la para a apresentação na Time Square, em Nova York. “Sim. A primeira brasileira a se apresentar no maior Reveillon do mundo: Times Square em Nova York”, escreveu a cantora, que vestiu um macacão com mangas e decote assimétricos e leve drapeado frontal. A peça justa é assinada pelo estilista Georges Hobeika, completando o look com sandália Jimmy Choo.

Sabrina Sato usou vestido com recorte frontal, liso e longo, também assinado por Christopher Esber. De mangas compridas bufantes, o look foi complementado com sandália de tiras multicoloridas da marca The Attico.

Rafaella Kaliman

Companheira de Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Thelma Assis num ilha isolada, a ex-BBB Rafaella Kalimann abusou da sensualidade neste look transparente com recortes, tiras e brilho.

A médica Thelma Assis, vencedora do BBB20, também explorou os recortes e a fenda, neste look com saia e top assinado pelo estilista André Betio.

Fátima Bernardes, que se recupera de uma operação para retirada de um câncer no útero, posou ao lado do namorado Túlio Gadelha, com vestido branco simples, leve e confortável, bem ao seu estilo. “2020 não foi fácil pra ninguém. Mas nós sobrevivemos e precisamos agradecer por isso e manter a esperança de que 2021 será melhor. Com mais saúde, amor e respeito uns pelos outros. E que a gente não se esqueça de aproveitar cada dia do ano que está chegando porque #cadaminutoimporta”, escreveu na legenda do Instagram.

Eliana apostou na saia e no top de renda, com mangas bufantes, deixando uma tira da barriga à mostra. Look tranquilo e com a cara de Réveillon. Ótima opção.

Com vestido comportado, justo e texturizado, Patricia Poeta levou cores apenas num detalhe do look: nos brincos grandes e multicoloridos. O vestido modela o corpo enxuto da apresentadora.

Preta Gil

Assim como no Natal, em que passou de pijama, no Réveillon Preta Gil também optou pelo conforto despojado. Apostou na camisa branca aberta até abaixo dos seios e usou top de biquíni e colares finos para compor o look.

Transparência com aplicações brilhantes e fenda poderosa foi a escolha de Isis Valverde, num modelo com top cruzado na frente e preso no pescoço. A saia transparente é uma continuação do top, vindo da parte de trás da peça.

Juliana Paes escolheu modelo da Lança Perfuma, da qual é garota-propaganda, sensual na medida certa. Traz recortes laterais, modelando a cintura, e drapeados na saia, valorizando a silhueta. A fenda confere mais um quê de sensualidade ao look.