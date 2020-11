Vamos falar de tendências: O HairstylistHaniel Nunes dá as dicas para o Morena Iluminada dos sonhos

PUBLICIDADE

Quando falamos em dicas de beleza, principalmente para cabelos, não tem quem não goste, afinal todas as mulheres querem um cabelo saudável, com vida e fios brilhantes. E falando nas últimas tendências deste mercado temos percebido que muitas famosas têm aderido aos fios mais escuros, saindo do tradicional loiro para fios nos tons chocolate e castanhos. E para falar sobre isso Haniel Nunes, profissional da rede Helio há 13 anos e, hoje, um dos mais renomados profissionais da beleza da capital. Além de cabelereiro, Haniel também é educador, palestrante nacional e internacional, especialista em corte e colorimetria, com formação nas maiores academias do mundo. Ou seja, um expert vai nos falar como ter o tão desejado cabelo “Morena Iluminada” com muitas dicas especiais para colocar em prática a nova tendência. Anota aí:

Como é feita a coloração: Cada cliente terá uma cor desenvolvida exclusivamente para ela a partir de uma base do Fuzzy Hair, para que esteja em conformidade com a tonalidade da pele. A cor base será marrom dourado, cobre dourado, dourado e marrom acobreado feitos com descolorante LÓreal Studio 9 e, se necessário, ShadesEQ da REDKEN. Muito importante é o tratamento após a coloração que poderá ser feito com os shots da REDKEN, para cabelos leves e nutridos após cada etapa.

Todo mundo pode fazer: Claro, o importante é o profissional avaliar qual o tom correto para valorizar a cor natural do cabelo e da pele, para trazer essa leveza e delicadeza que a tendência propõe. O visagismo, inclusive, é uma técnica que se baseia em alguns fatores para identificar a cor ideal para seu cabelo. Além da técnica que será utilizada para fazer as mechas.

Manutenção: Mantenha sempre os cabelos hidratados, cabelos com coloração, mesmo que em pouca quantidade, precisam de nutrição constante para se manterem saudáveis e fortes. Por isso, crie um cronograma capilar com o seu profissional.

– Escolha produtos com proteção solar, pois o excesso de sol nos cabelos prejudica os fios, deixando-os muito mais ressecados e suscetíveis à quebra. Além de danificar a cor.

– Não lave os cabelos todos os dias, é preciso evitar essa prática, porque os cabelos podem amarelar muito mais facilmente. Experimente usar shampoo seco quando os fios estiverem mais oleosos.

– Espere um tempo para repetir o processo. Se a sua raiz cresceu e está te incomodando, tenha paciência e espere mais um pouco para clarear as madeixas. Quanto mais procedimentos químicos você aplicar nos cabelos, menos agressões irá sofrer.

– Adote produtos específicos para tratar os fios. Quando passa por descoloração, mesmo que sutil, o cabelo tende a ficar mais seco e quebradiço, por isso opte por fórmulas especiais que devolvam a cor e o brilho aos fios.

Para saber mais:

@institutohelio.bsb

https://loja.institutohelio.com/

(61) 99833-7914

(61) 3037-4400