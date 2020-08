UZA Shoes inaugura loja no Lago Sul com vendas presenciais e por modo remoto, além de atendimento com hora marcada

PUBLICIDADE

Novidade no mercado de moda na cidade, a UZA Shoes abre as portas no Gilberto Salomão com diferencial no modelo de vendas. Além da presencial, a loja disponibiliza a comercialização de seus produtos através de venda remota. O cliente escolhe o modelo desejado através do WhatsApp comercial da marca, que após é separado, e pago posteriormente após retirada no local. O endereço está atendendo também aos domingos com hora marcada. O novo endereço reúne o universo de produtos oferecidos pela marca de calçados e acessórios autorais e contemporâneos, e apresenta a coleção Inverno 2020 e os clássicos da UZA Shoes, fundada em 2001 e presente no varejo online e em 800 multimarcas no Brasil e no exterior.

Marina Ruy Barbosa (2014) e Lalá Rudge (2015, 2016 e 2017) assinaram coleções autorais para a UZA Shoes, assim como as marcas Thelure e PatBo. As influenciadoras Silvia Braz, Thássia Naves, Carol Celico e a atriz e modelo Juliana Filippio estrelaram campanhas à marca. Os best-sellers Uza são modelos que se transformaram em clássicos de fabricação constante, pois possuem o DNA da marca e não podem faltar no guarda-roupa da mulher.

A UZA Shoes surgiu com o intuito de compor um “lifestyle” contemporâneo, com propostas fashion e também atemporais, características que refletem a identidade forte e singular da marca. Suas coleções se definem pela sinergia de cores, pedrarias e detalhes distintos, propondo uma ideia única e exclusiva.

UZA Shoes

Gilberto Salomão – Lago Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de funcionamento reduzido nesse período: de 11h às 19h

Horário normal: das 9h às 19h

Telefone: +55 (61) 3547-8405

Watsapp: +55 (61) 99891-3596

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE