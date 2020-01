TopCufa-DF prorroga prazo para inscrições

PUBLICIDADE 

O prazo para inscrição no concurso que enaltece a beleza e valoriza a pluralidade da periferia ganhou mais alguns dias. A grande novidade da quarta edição do TopCufa-DF é que, assim como as mulheres, homens que sonham com o mundo da moda podem participar. Até 21 de janeiro é possível se inscrever gratuitamente. O projeto é idealizado pela Central Única das Favelas e realizado pela Rosa dos Ventos Produções com apoio da Secretaria de Turismo do DF.

As/os interessadas/os podem participar acessando a página topcufabsb.com.br . O regulamento e programação completa também podem ser conferidos no site.

Entre os quesitos para entrar no Top Cufa, endereço e idade são pontos relevantes: homens e mulheres devem ter entre 15 e 28 anos e todos devem ser moradores de cidades periféricas do DF como Gama, Taguatinga, Ceilândia entre outras. Jovens aspirantes a modelo podem concorrer tanto na categoria Fashion — voltado para quem sonha com o universo das passarelas e busca a carreira de modelo — quanto na categoria Street Style — para aqueles que representam toda a pluralidade da moda, da cultura e do estilo das ruas.

Durante o processo seletivo as/os participantes ganharão oficinas e sessões de fotos com uma equipe de peso, formada por profissionais da área. Workshops sobre moda, comunicação e empreendedorismo também estão na programação.

Turismo

Outra novidade da quarta edição é a incorporação de diversos pontos turísticos da periferia nas etapas do concurso. Para começar, a primeira seletiva acontece na Praça dos Direitos, em Ceilândia, no dia 26 de janeiro, a partir das 9h e contará com o desfile de 240 candidatos (120 meninos e 120 meninas), que serão pré-selecionados pela equipe da CUFA. E como não podia faltar, a música fica por conta da DJ Donna. Após a apresentação de todos os participantes, 32 homens e 32 mulheres (16 na categoria fashion e 16 na categoria street) passarão para a próxima fase do concurso.

De acordo com o presidente da CUFA DF, Bruno Kesseler, o TopCufa-DF 2020 vai reunir moda e turismo criativo. “Como nas edições passadas, vamos mostrar a beleza das pessoas da periferia, mas este ano vamos expor também os pontos de encontro que estão nos arredores do Distrito Federal, esse gigantesco pólo de moda e cultura que temos no DF como a Feira de Ceilândia, o Céu das Artes, o Centro de Tradições Populares e a Praça do Relógio. ”

Segundo Stéffanie Oliveira, responsável pela produção do concurso e presidente da Rosa dos Ventos, o projeto abre um relevante espaço para moda e cultura da periferia. “Isso significa uma imensa oportunidade para a comunidade local enxergar o infinito poder de geração de tendências de uma parte da população que tem a criatividade como ferramenta cotidiana. ”

Serviço – Inscrições da quarta edição do TopCufa-DF

Prazo de incrição: até 21 de janeiro de 2020

Inscrições, programação e regulamento: https://topcufabsb.com.br/