Tendências de primavera: looks para ter no guarda-roupa e arrasar durante a estação

A estação mais florida do ano chegou com tudo. A nova estação mudou o clima na maior parte do país, trazendo alívio ao calor e aumentando a umidade do ar. Além de dias mais frescos, a primavera também trouxe flores na natureza e nas vitrines, com novas tendências de looks e acessórios. A alegria das estampas florais dividem espaço com a colorida moda tie dye nas grande lojas e no guarda-roupa de quem está por dentro da moda.

Com o mundo da moda em constante reinvenção, as tendências para cada temporada e estação são diferentes mas, diversos hits do passado voltam a se tornar os queridinhos do momento mais uma vez. Claro que essas tendências voltam renovadas, cheias de novos conceitos e combinações criativas e inovadoras.

Esse é o caso das listras. Essa estampa é atemporal, mas, a cada estação, aparece de novas e surpreendentes formas. A primavera é a época das cores, por isso, listras finas e coloridas fazem sucesso. Quem gosta desse estilo pode apostar nos modelos verticais, que dão a ilusão de uma silhueta mais alongada. “Existem diversas combinações com estampas florais. Uma excelente alternativa para fugir do óbvio é misturar florais com peças listradas. Além de lindo, fica muito chique”, opina Raffaela Prudente, proprietária do Raffa’s Bazaar.

Composições florais

Na primavera 2020 as estampas florais vão dominar vitrines e guarda-roupas. Muito atemporal, versátil e jovial, ela aparece agora em modelos delicados e em formatos orgânicos, com arabescos desenhados pelos ramos das flores, sejam elas grandes e chamativas ou pequenas e delicadas. Essas estampas aparecem combinadas com peças candy colors, que são cores mais pastéis, compondo looks românticos.

“Durante a primavera podemos esperar muitas estampas e candy colors, ou cores doces como prefiro chamar. São aqueles tons coloridos e clarinhos que voltaram à moda nas últimas temporadas. Essas tonalidades estão em diversas peças, desde os terninhos monocromáticos, até os acessórios que destacam a produção. Estão fazendo o maior sucesso e mescladas ao floral, por exemplo, ficam perfeitas”, afirma Raffaela.

Composições com mix florais também serão muito usadas nesse período do ano. “O mix de floral é super romântico e traz a qualquer look um ar jovial que sempre agrada mulheres de todas as idades, até porque podem ser usadas em todas as estações do ano. Jamais fica esquecida no closet. A Dolce & Gabbana, por exemplo, tem um mix fantástico de floral que criam looks incríveis misturando todos eles”, ressalta a proprietária do Raffa’s Bazaar.

Tie dye

Peças tie dye também vão predominar durante a temporada. Essa é, com toda certeza, a tendência do momento é a principal para a primavera 2020. Ele foi um grande hit dos dos anos 70, remetendo ao movimento hippie, e voltou a ganhar força nas últimas temporadas, tendo grande destaque atualmente e conquistando espaço entre crianças, jovens e adultos.

Ao contrário do que muitos podem pensar, o tie dye é versátil e pode ser usado desde ocasiões mais sofisticadas até compromissos casuais. Além disso, é possível fazer inúmeras combinações com blazers florais, ou peças de cores mais neutras. Boas apostas são as roupas que estiveram em alta nos anos 1990 e voltam sempre com o lembrete de que roupas básicas estão sempre na moda. A combinação entre blusas tie dye e jeans mom ou saias midi de cores sóbrias podem ser boas apostas para a primavera.

Acessorize-se

A moda tie dye e as candy colors também chegaram nos acessórios. Bolsas e sapatos ganham cores que vão dar um toque especial nos looks dos adeptos a peças pretas, brancas e tons mais sóbrios. O up das tendências primaveris chega de forma mais discreta e com apenas um ponto focal.

É importante ter cuidado na hora de escolher os acessórios florais, como explica a empresária Rafaella Prudente. “É preciso ter bom senso nos acessórios quando a roupa já tem informações demais. Para looks cheios de estampas e mix florais, prefiro acessórios mais lisos.” Nessa linha, acessórios candy color podem ser uma boa pedida na hora de combinar com estampas. Roupas florais e sapatos candy colors são pares perfeitos para curtir a primavera. As cores, que podem aparecer em tons mais pastéis ou mais fortes, também podem finalizar o look em bolsas de cor única ou com detalhes coloridos.

Bolsas e sapatos que seguem a moda hippie do tie dye serão ótimas escolhas para quem quer apostar em uma roupa mais discreta. Eles podem combinar entre eles, seja puxando apenas por uma das cores do tie dye, ou trazendo o colorido nos pés e nas mãos. Seja qual for a escolha, certo é que a primavera chega com tendências que vão colorir um pouco mais os guarda-roupas e refrescar o visual.

