Rosabecca, a marca de moda praia que está revolucionando o mercado

Rosabecca ? conheça a marca de beachwear que chamou atenção de atrizes e modelos famosas, como Babi Mu, Debora Gianesini, Roberta Zuniga, Camilla Lobo, Carol Narizinho, Graciane Barbosa, Diana Oliveira, Luana dellevedove, Paula Pacheco, dentre outras famosas, onde é possível encontrar usando as peças da Rosabecca no próprio instagram da marca.

A Marca se tornou a queridinha das famosas por conta dos modelos de biquínis e maiôs exóticos e inovadores, que trazem luxo ao look. Muitas clientes dizem que as peças da Rosabecca são de “Moda Resort”, pois são perfeitas para usar em ocasiões em que se quer “impressionar”.

Rebecca Schweizer, sócia e diretora da Marca entrega parte da receita do sucesso: “Apostamos tudo que tínhamos na confecção de modelos únicos e simplesmente irresistíveis, estávamos cansados sempre de ver os mesmos modelos nas marcas brasileiras. Todos os nossos modelos são feitos pela nossa equipe de estilistas com forte viés de tendências internacionais, fazendo com que os nossos modelos de biquínis sejam diferenciados, sendo assim, não se encontra em marcas concorrentes ou similares. Muitas celebridades e influenciadoras nos procuram porque precisam viajar e não encontraram o que procuravam em outras marcas”.

A Rosabecca é a marca de moda praia que mais investe em inovação e antecipação de tendências internacionais em biquínis, maiôs e saídas de praia. A grife surgiu com o propósito de ser uma marca inovadora e com muita personalidade. “Estamos prontos para inovar sempre, com profissionalismo e paixão” Diz Rebecca.

De forma natural, a marca foi ganhando destaque nas mídias sociais por conta dos lançamentos que foram realizados, que vão desde os novos modelos ou introdução de diferentes tecidos, estampas e texturas.

Um dos espaços de maior influência da marca é a rede social. Só no Instagram, a Rosabecca movimenta incríveis cinco milhões de visualizações por semana.

A marca que nasceu e aposta muito no digital, Representando 87% de todo sua receita e para que isso se tornasse uma realidade a marca investe 30% da sua receita em marketing, trazendo resultados sólidos e aumentando ainda mais a visibilidade da marca carioca.

Além dos modelos e produtos diferenciados, a marca também investe em atendimento e logística, garantindo um atendimento ágil e personalizado para as clientes e entrega super expressa para todo o Brasil. “Hoje você consegue receber a sua Rosabecca no mesmo dia, graças ao nosso sistema logístico super eficiente” Afirmou Rebecca Schweizer.

O sucesso foi tanto que a marca já recebeu 2 propostas de aquisição de empresas do mesmo segmento dentro e fora do Brasil

Porém, de acordo com a diretora da empresa: “A Rosabecca tem muito ainda para crescer, a nossa equipe é muito profissional e já estamos estudando uma expansão para fora do Brasil também!”