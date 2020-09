Rhino McQueen chega ao mercado com acessórios inspirados no universo do automobilismo, antigomobilismo e das motos

PUBLICIDADE

Foi com um recorte por período, onde os anos 70 foram escolhidos pela grande referência em estilo e comportamento no segmento automobilístico, incluindo a Fórmula 1 e motociclismo, que Rhino McQueen nasce com itens feitos em couro, material nobre presente em toda a cultura desse universo e que se tornou essencial nos veículos e na moda da época, perpetuando-se até a atualidade.

Uma junção improvável para formar o nome Rhino McQueen

Pela paixão por automobilismo, o idealizador da Rhino McQueen, o médico dermatologista Ademir C Leite Júnior (46), uniu gostos peculiares para dar personalidade ao nome que representa a marca. Surge então a exótica junção entre rinocerontes e o icônico ator Steve McQueen. As referências dão as mãos em suas simbologias e biografia, o rinoceronte sendo considerado a materialização da soma entre coragem, vigor, fertilidade, tenacidade e força; e um ator que representou uma geração de jovens atraentes, com certo exotismo e ecletismo, bem-sucedidos e, claro, imersos nas experiências eletrizantes do motociclismo e corridas de carro a ponto de torna-las parte de um estilo de vida que privilegia as personalidades fortes e autossuficientes.

Design + sofisticação em uma identidade minimalista de produtos essenciais

Carteiras, porta documentos, chaveiros, cases e mochilas…. Enfim, os acessórios que nos ajudam a organizar e carregar itens essenciais atravessam décadas chegando a nossos tempos tendo o design como aliado, tanto para os que preferem a extravagância quanto aos que prezam pelo minimalismo.

Os produtos da Rhino McQueen são cosmopolitas e com um despojamento que dá ritmo a elegância da proposta. As peças em couro têm cores sóbrias, dando ênfase ao couro natural, o que o faz envelhecer ainda mais bonito, e suas clássicas variações de tons dentro do marrom, preto e castanho, permitindo combinações com azul e off white, por exemplo, que fazem parte da cartela que a marca adotou. As escolhas não fogem da identidade que tanto orgulha os fãs da história do automobilismo e da motovelocidade, ao mesmo tempo que permite versatilidade entre estilos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Práticos para usar no dia-a-dia é no design que os produtos da marca ganham destaque. Cortes geométricos, dobraduras em tiras únicas, dobras em envelope para soluções que dispensam os excessos de metais e fechos valorizam o estilo rústico, os acabamentos impecáveis feitos de forma artesanal garantem a durabilidade para peças atemporais.

É o estilo das antigas pistas de corrida na forma da arte para compor a forma de viver urbana e moderna que hora está na cidade, mas que se permite em qualquer cenário.

Os produtos Rhino McQueen

Com o foco em trazer praticidade para o dia-a-dia a linha de produtos Rhino McQueen conta com: carteiras e porta documentos, mochilas e cases para charutos, óculos, relógios e vinhos, nécessaire, porta joias, caneca, saboneteira e um modelo exclusivo de jaqueta inspirada no macacão usado por Steve McQueen no filme Le Mans, que retrata desafios de um piloto em um dos circuitos de corrida mais importantes da história do automobilismo.

São 17 produtos que formam uma linha com propósito de ser essencial e durável, unindo um design minimalista e elegante para valorizar a beleza do couro natural e sua identidade ligada ao mundo do motociclismo e automobilismo que encanta homens e mulheres por décadas ao redor do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os itens são personalizáveis, podendo ser pedidos sob medida. A marca planeja ainda criar mais peças de roupas além da jaqueta exclusiva que é pedida sob encomenda.

Os produtos Rhino McQueen são encontrados no site www.cjfashion.com/rhino-mcqueen e aplicativo Cidade Jardim Fashion, na especialista em presentes Antonica Oficial (@antonicaoficial) e no perfil da marca no Instagram (@rhinomcqueen).