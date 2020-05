Reabertura dos salões de beleza, Bruno Oliver explica quais medidas estão sendo tomadas pelo salão

PUBLICIDADE 

Com a reabertura gradual do comércio, algumas regras deverão ser seguidas por empresários e lojistas, dentre as medidas que deverão ser tomadas, está a disponibilização de equipamentos de proteção individual e álcool em gel para todos os funcionários, a realização de testes de covid-19 nos funcionários e medição da temperatura de todos os clientes.

A equipe do Oliver Salon que se enquadra na categoria salão de beleza, já reabrem na primeira quinzena de junho, e estão preparando com cuidado todos os detalhesa para volta. Além de todas as regras impostas pelo governo para a reabertura, o Oliver Salon ainda irá oferecer kits propé, álcool em gel exclusivo para as clientes, toalhas descartáveis e os roupões que são oferecidos as clientes chegarão lacrados, entre outras medidas.

E durante a pandemia o Oliver Salon não ficou parado, o salão de beleza enviou kits de higiene a suas clientes e descontos na aquisição de algum procedimento, esses voucher oferecidos pelo Oliver já poderão ser utilizados assim que o mesmo reabrir.

Além disso o salão funcionou, durante a quarentena, como ponte de apoio para a doação de cestas básicas para famílias que sofreram com esta crise na saúde mundial, dezenas de famílias foram beneficiadas com esta ação.

O empresário por trás do Oliver Salon, o hairstylist Bruno Oliver, não desamparou suas clientes e seguidoras durante o fechamento do salão, por causa da pandemia, o profissional usou seu instagram para dar dicas de cuidados com os cabelos em casa, falou sobre mitos e verdades e deu consultoria online e exclusiva para suas clientes, as quais enviaram fotos de seus cabelos com perguntas a respeito de qual corte e cor seria a ideal, e sobre os tratamentos mais indicados para elas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Neste período de quarentena, mesmo os salões de beleza não sendo considerados serviço essencial, nós nos tornamos essenciais, e para mim isso se trata de um propósito de levar auto estima para as clientes, mesmo de portas fechadas.” Disse Bruno Oliver.

Na próxima sexta-feira (29), Bruno Oliver e Daniel Abem farão uma live, às 19 horas, e o profissional contará ao influencer quais as expectativas para a reabertura do salão, e também detalhará os cuidados que serão tomados no que diz respeito a higiene e medidas exigidas pelo governo, e que serão adotadas pelo Oliver.