Ralph Lauren prevê queda de milhões de dólares nas vendas devido ao coronavírus

Devido à epidemia do novo coronavírus, dois terços das suas lojas na China estão fechadas temporariamente , e a empresa de moda clássica americana Ralph Lauren Corporation anunciou no início do mês, que estima que a crise de saúde tenha um impacto negativo entre 55 milhões a 70 milhões de dólares nas suas vendas em 2020.

A empresa, que fechou a maioria das suas lojas chinesas seguindo as orientações fornecidas pelas autoridades locais e organizações globais de saúde, também anunciou que espera que o seu lucro operacional na China, Japão e Coreia seja negativamente afetado em 35 milhões e 45 milhões de dólares devido ao surto do coronavírus.



Além disso, as interrupções na sua cadeia de aprovisionamento na China podem ter um impacto nos seus pedidos globais no quarto trimestre. A Ralph Lauren Corporation disse que estas estimativas podem mudar no futuro se houver uma evolução significativa nas tendências vistas pela empresa.



“As nossas equipes estão a operar com agilidade numa situação altamente dinâmica, e continuaremos a avaliar as implicações para os nossos negócios no retalho, empresas e a nossa base de aprovisionamento”, comentou Patrice Louvet, presidente e CEO da Ralph Lauren, em comunicado. “Apesar da crise de saúde criar incertezas a curto prazo, os fundamentos dos nossos negócios são fortes e continuamos a ver oportunidades significativas de crescimento a longo prazo na China e em toda a Ásia.”



No início deste mês, a empresa informou que havia fechado metade das suas lojas na China e destacou que o país responde por menos de 4% dos seus negócios totais. A empresa pretende fornecer uma atualização sobre o impacto financeiro e operacional estimado do surto de coronavírus quando reportar os seus resultados referentes ao quarto trimestre e ano fiscal de 2020.



A Ralph Lauren faz parte de uma lista crescente de marcas com sede nos Estados Unidos que fecharam temporariamente um número significativo de lojas na China em resposta à crise de saúde. Esta lista inclui nomes como VF Corp, PVH Corp e Nike. Até ao momento, a epidemia provocou mais de 1.300 mortes na China e registou novos casos na última quinta-feira.