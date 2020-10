Que tal cuidar dos seus cabelos sem sair de casa?

PUBLICIDADE

Neste momento de pandemia, com meses longe dos salões que estavam fechados e com alta exposição de fatores que enfraquecem e danificam os fios dos cabelos, como estresse e ansiedade, a Fast Escova dispõe de uma linha completa de produtos da marca como uma opção para os cabelos que pedem socorro que também são comercializados para quem quiser manter os cuidados em casa. Você sempre linda até mesmo quando não tiver tempo de ir semanalmente à escovaria. E a linha completa dos produtos da marca própria você encontra na Fast Escova da Asa Sul. Para Andréa Gomes de Sousa Matos, proprietária da Fast Escova Asa Sul a praticidade em poder cuidar dos cabelos em casa ajuda no dia a dia: “A linha Home Care foi desenvolvida com muita qualidade, além de ser muito eficaz. Estou usando em casa já faz algum tempo e isso tem mantido a saúde dos meus fios, e para um resultado ainda melhor faço o tratamento complementar na escovaria”.

São eles: Para hidratação e reconstrução a Fast Mask, máscara à base de Amazon Oil, rico em proteínas. Nessa etapa, ocorre uma hidratação e restauração profunda do cabelo, combatendo o aspecto envelhecido e sem vida dos fios.

Também há a fase de “Umectação”, que garante aquele aspecto “glow” a partir da aplicação de Óleo Nutritivo com extrato de caviar no comprimento do cabelo. O resultado é um cabelo brilhante, sedoso e macio.

Para quem não renuncia a visita semanal à Fast Escova, também irá encontrar o “SOS Cronograma Capilar Completo”, onde será feito um tratamento por semana para os cuidados do cabelo, com uma linha mais completa de produtos.

E para a finalização dos cabelos o Spray de Ondas que texturiza os fios e cria ondas perfeitas e supernaturais, com extrato de algas marinhas. E para cuidados diários Água Micelar Capilar desenvolvida para renovar os fios, desembaraçar e revitalização dos fios e assim aumentar sua resistência. O Sérum Térmico Reparador com textura fluída e bem mais leve que os óleos finalizadores que hidrata eliminando as pontas duplas, além de reduzir o frizz dos fios. E a queridinha do momento Sunshine Perfume Capilar que ajuda a disfarçar odores que os fios acumulam ao longo do dia ou da noite, além de doar brilho, podendo ser aplicado em todos os tipos de cabelo.

