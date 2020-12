ProjetoVerão: conheça procedimentos estéticos para a estação mais quente do ano

PUBLICIDADE

A época mais quente do ano chegou e é justamente neste momento que muita gente quer retirar aquela celulite ou eliminar as gordurinhas localizadas para curtir as férias. Pensando em propostas e mecanismos que possam gerar resultados satisfatórios ao público, a Expose, clínica de estética em Brasília, aposta em procedimentos de última geração e clinicamente testados.

“Essas técnicas são muito eficazes e podem proporcionar um corpo que melhor agrade os clientes, auxiliando na diminuição da flacidez ou outros incômodos recorrentes. Existem vários métodos de última geração e o cliente tem que ficar à vontade para escolher o que melhor lhe agrada”, explica Priscila Macedo, sócia-proprietária da Expose.

Agora, pegue caneta e papel e anote aí algumas das técnicas mais procuradas para viver o #ProjetoVerão:

Criolipólise

Uma das mais conhecidas, a criolipólise atua resfriando as células gordurosas, por meio de um aparelho, no local escolhido para o procedimento, eliminando os chamados pneuzinhos. Pode ser dividido em duas etapas: convencional ou contraste. A primeira dura 50 minutos e reduz até 25% de gordura, atuando no resfriamento dessas células. Já a criolipólise de contraste tem 1 hora e 15 minutos de duração e pode eliminar até 45% de gordura, atuando com o aquecimento antes e após o resfriamento.

Carboxiterapia

Para quem nunca ouviu falar, a carboxiterapia é feita com a aplicação de gás carbônico (CO2) na pele, produto natural sem reações alérgicas. Indicado para celulite, gordura localizada, flacidez da pele, estrias, olheiras, redução de papada, pós-operatório e até mesmo no combate à calvície.

Massagem modeladora

Também conhecida como massagem redutora, nessa técnica é trabalhada a massa muscular, melhorando a circulação e reduzindo as gorduras localizadas,além de modelar o contorno corporal. A principal finalidade é ativar o metabolismo local.

Power shape

Moderna, essa técnica promove a ativação da circulação sanguínea, auxiliando na produção de colágeno e fibras elásticas e, consequentemente, eliminando as células gordurosas.

Saúde mental em primeiro lugar

Uma pesquisa feita pela plataforma de consultoria digital SEMRush analisou as principais buscas dos brasileiros na internet. Foi constatado que, em média, 112 mil delas eram sobre emagrecimento, enquanto o termo “felicidade” teve cerca de 23 mil procuras no Google.

“O grande problema dessa busca desenfreada por um padrão tem sido o crescente número de pessoas com transtornos alimentares, depressivos e de ansiedade. Ao buscar um corpo perfeito a qualquer custo, muitas pessoas têm se descuidado da própria saúde física e mental. É importante pensarmos no bem estar em primeiro lugar e realizarmos um debate sério sobre aceitação do próprio corpo, independente de padrões”, afirma o médico psiquiatra Alisson Marques.

Expose Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda a sexta – 8h às 20h | sábado – das 9h às 13h

Endereço: CLN 303, Bloco B, Loja 10

Siga: @expoose.asanorte

Expose Águas Claras

Hora: segunda a sexta: das 8h às 21h | sábado: das 9h às 14h

Endereço: Rua das Carnaúbas quadra 301 Lote 4 Loja 22 – Águas Claras

Siga: @expoose.aguasclaras