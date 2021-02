Modelo Plus Size paulista vem á Brasília para encontro de autoestima

PUBLICIDADE

A modelo plus size e empresária paulista Ana Paula Almeida de 34 anos chega à Brasília para uma missão importante. Ela se unirá ao grupo BSB Plus Size durante o próximo final de semana, de 19 a 21 de fevereiro, onde realizarão várias ações com o objetivo de elevar a autoestima de mulheres que sofrem com o preconceito.

Jovem empresaria com 34 anos, natural do Rio de Janeiro, acostumada dentro de casa a conviver com pessoas e debater diferenças desde cedo pois é irmã caçula de outros 10 irmãos.

Mãe de um casal de filhos, iniciou as suas escolhas da vida logo cedo, ao decidir buscar os seus sonhos profissionais trilhando pelo caminho da maternidade, iniciada aos 15 anos de idade. Logicamente, era esperado, um caminho repleto de desafios, alegrias-, dificuldades e aprendizado constante.

O sonho de ser famosa, seguiu a Ana Paula desde de tenra idade em sua cidade natal e permaneceu aceso initerruptamente. Após longo tempo de estudos, treinamentos e perseverança, agora com os filhos maiores, em 2016 acelerou em busca de seus sonhos aproveitando a gigantesca facilidade da rede mundial de computadores atrelada às redes sociais Facebook, Instagram, etc. Resolveu mudar-se para o estado de São Paulo e escolheu a cidade de Taubaté na região do Vale do Paraíba e tornou-se empresaria no ramo da saúde e distribuição de produtos de uma empresa multinacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atingiu a marca de melhor desempenho mundial na comercialização dos produtos e formação de equipe e foi consagrada como campeã mundial.

Hoje, a também modelo plus size Ana Paula, foi capa da revista DIVA Brasil edição dezembro de 2017 , participa de concursos nacionais, está sendo empresariada e vem conquistando um maravilhoso espaço no mundo plus suze.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de toda a pandemia mundial, continua seu trabalho duro e ininterrupto para reconhecimento das mulheres e, em especial, aquelas plus size.

Ana Paula vem a capital à convite da modelo brasiliense Janaína Gracielle, presidente do grupo BSB Plus Size.