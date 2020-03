Pietra Almeida lança linha exclusiva de óculos em parceria com a marca Bee Eyewear

PUBLICIDADE 

A atriz e digital influencer mais famosa da Capital Federal Pietra Almeida, lançou na última semana, na Casa de Festas Trakinagem, mais uma linha de óculos assinada por ela em parceria com a marca Bee Eyewear!

Pietra, toda estilosa, recepcionou seus convidados com um belo look amarelo da Lilica da vestida pela loja Lililica e Tigor do Park Shopping, e no desfile ela arrasou mais ainda com os looks Fruto Oficial da Isadora Fashion. Cabelo e make foi por conta da minha maquiadora particular (diz Pietra) Maiara Machado. Amei!

Os convidados aproveitaram de um belo coquetel oferecido pela casa e uma decoração impecável no estilo PARIS. O evento foi mais uma vez : SUCESSO. Sucesso que Pietra já está alcançando aos poucos.

“Meu sonho é conhecer Paris, por isso escolhi esse tema para o meu desfile, e tenho certeza que vou conseguir realizar.” Pietra Almeida

Quase 30 crianças participaram desse lindo desfile. Cada uma com seus óculos e seu estilo. Não poderia faltar boas músicas num evento desse porte, e para isso as The Voice Kids Julia Saad e Letícia Alves, e também o The Voice Brasil Dhenilson Bastos encantaram os convidados com seus talentos.

A pequena notável Pietra Almeida foi privilegiada também com a presença dos seus apadrinhados, Deputado Federal Júlio César e do Deputado Distrital Martins Machado.

Rafaela Dornas, apresentadora do Programa Inside do SBT esteve com sua linda família, uma das que mais incentiva a Pietra na carreira dela. O apresentador Fred Linhares, sempre presente nos eventos dela, e sua família também prestigiaram esse desfile. Braguinha com seu Programa “Estúdio Livre” da RedeTV marcou presença também.

Juliana Almeida, a supermãe de Pietra agradeceu a todos os convidados e por fim ela deixou um recado: “Não pulem etapas. Um passo de cada vez.”

Veja alguns momentos do evento

O evento contou com a parceria de: Casa de Festas Trakinagem, Bee Eyewear, Ouro Preto Brownies, Pizza Crek, Parkinson DJs e Passarela, Mestre de Cerimônia Ismael, Cantora Julia Saad, Cantora Letícia Alves, Cantor Dhenilson Bastos, Lilica e Tigor Park Shopping, Isadora Fashion, Rafaela Dornas, Fred Linhares, Braguinha, Gustavo Carvalho Forografias, Maiara Machado Make Up e em especial ao Jornal de Brasília que sempre tem estado conosco em todos os eventos da Pietra Almeida, que tornaram possível esse evento e que são sinônimos de Sucesso.