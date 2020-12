Penai lança a sua primeira “E-Boutique” da América do Sul e traz para o Brasil a edição limitada Submersible Azzuro

PUBLICIDADE

Já presente nos maiores mercados globais, a plataforma de e-commerce da relojoaria florentina Panerai inaugura suas operações na primeira quinzena de dezembro para atender seus clientes do mercado brasileiro, sendo a primeira “e-boutique” da América do Sul.

Estarão disponíveis para compras online os maiores best sellers desta importante marca de alta relojoaria, bem como os modelos de relógios que serão somente comercializados exclusivamente pelo e-commerce. É o caso do Panerai Submersible Azzurro – 42 mm – um verdadeiro instrumento de mergulho profissional e que tem edição limitada de apenas 500 peças e disponível exclusivamente na plataforma de ecommerce www.officinepanerai.com.br.

Desenvolvido para mesclar desempenho técnico com um comprovado know- how, o novo Submersible Azzurro unifica suas dimensões estéticas e funcionais e apresenta uma cor icônica no bezel de cerâmica: azul, uma tonalidade que evoca instantaneamente o mar.

Desde o início, a água foi o elemento distintivo da marca e o azul tem sido a cor oficial da Itália desde sua unificação, fato histórico que aconteceu alguns meses após a abertura da primeira loja florentina de Giovanni Panerai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com abrangência para todo território nacional, os modelos das famílias Submersible, Luminor, Luminor Due e Radiomir estarão disponíveis para venda na “e-boutique Panerai” e sob o mesmo valor adotado nas boutiques físicas da marca.

A decisão de inaugurar mais esse canal de vendas na América do Sul, aconteceu em função da marca identificar a grande ligação que os clientes, principalmente do Brasil, desenvolveram ao longo dos anos com a marca, o que vai de encontro com o lifestyle e com as experiências que a Maison proporciona.

Por meio de sua e-boutique, a Panerai espera estreitar ainda mais essa relação com os fiéis consumidores, através do engajamento que o digital também permite hoje em dia.

O frete para entrega do produto adquirido é grátis e o cliente receberá seu relógio com segurança, em embalagem muito elaborada e especial. Quanto ao prazo de recebimento, será calculado em função da localidade e do CEP, sendo que para São Paulo Capital e Grande São Paulo existe a entrega expressa, em que o relógio pode ser entregue em 24 horas, depois de aprovada a compra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Importante também ressaltar é o serviço de garantia estendida que a marca fornece, chamado de Pam.Guard , que adicionou 06 anos a mais de garantia na compra dos modelo da marca, totalizando assim, 08 anos de garantia. Além da precisão, tecnologia e design, Panerai agora oferece conforto com segurança.

SOBRE A PANERAI

Fundada em Florença em 1860 inicialmente como uma oficina, loja e escola de manufatura relojoeira, por muitas décadas a Panerai abasteceu a Marinha Italiana e seus oficiais de mergulho particularmente, com instrumentos de alta precisão.

Os relógios desenvolvidos pela Panerai naquela época, incluindo o Luminor e o Radiomir, foram guardados sob segredo da Marinha Militar italiana por muitos anos e foram lançados no mercado internacional apenas após a marca ser adquirida pelo grupo Richemont em 1997.

Hoje em dia a Panerai desenvolve seus próprios movimentos e relógios em sua fábrica em Neuchâtel. A Maison é uma perfeita fusão entre o tradicional e histórico design italiano e a precisão técnica relojoeira suíça. Os relógios Panerai são vendidos em todo o mundo através de suas exclusivas boutiques e selecionados distribuidores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E-boutique no Brasil: www.officinepanerai.com.br

www.panerai.com

www.facebook.com/paneraiofficial

www.twitter.com/paneraiofficial

www.instagram.com/panerai