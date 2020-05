Panerai aciona propriedade intelectual contra cópias de relógios

PUBLICIDADE 

Reconhecida por seu design icônico e relógios que são criações sofisticadas, a relojoaria florentina Panerai anuncia uma ampla ação contra terceiros que fabricam e distribuem produtos falsificados nos mercados ao redor do mundo. A decisão do tribunal em favor da Panerai é ilustrativa do esforço consistente da Maison para proteger a propriedade intelectual de seus relógios, conferindo assim mais suporte ao valor agregado em sua marca.

A decisão do tribunal estabelece precedentes para proteger as emblemáticas coleções da Panerai daqui para diante, permitindo que a fábrica aprofunde seu compromisso de agir contra infratores globalmente.

Panerai pôde processar a empresa Awsky e seu proprietário, alegando que estavam fabricando e distribuindo cópias não autorizadas dos relógios icônicos da marca.

A decisão foi proferida pelo Tribunal Popular do Distrito de Guangdong Shenzhen Luohu, em outubro de 2019 e confirmado em 13 de abril de 2020, cujo processo teve início em 2016 quando Panerai entrou com uma ação legal contra essa fabricante de relógios falsificados.

Inicialmente a empresa Awsky concordou em interromper a infração e aparentemente o assunto havia sido resolvido. No entanto, mais tarde, voltaram a trair o acordo o que forçou a Panerai a agir novamente. O tribunal ordenou que os réus cessassem as vendas dos infratores imediatamente, além de serem obrigados a compensar a Panerai por violação de marca comercial.

“Como muitas marcas de sucesso, a Panerai também se depara com empresas e indivíduos inescrupulosos que exploram ilegal e injustamente nossa forte reputação ao tentarem copiar nossos relógios. Nossos produtos são nossos heróis e a defesa de nossos fiéis clientes somado ao valor da marca e seus ativos de design são de suma importância para nós. A Panerai possui em todo o mundo uma estratégia ativa e duradoura para seus ativos de Propriedade Intelectual (PI) e tem os recursos e a experiência para fazer valer seus direitos contra infratores. Iremos fazê-lo com frequência e consistência, monitorando infratores on-line e off-line, os rastreando para tomarmos providências decisivas contra eles”, declara o CEO da Panerai, Jean-Marc Pontroué.

( * cópia não autorizado de um autêntico relógio Panerai )

O caso da Awsky era um alvo significativo: eles venderam 48 diferentes modelos parecidos da Panerai em pelo menos 16 lojas on-line e visivelmente fizeram investimentos significativos para promover estes falsos produtos.

“Neste caso usamos marcas registradas em 3D para proteger o design de nossos produtos e assim conseguimos obter a decisão judicial favorável contra a Awsky e ficamos muito satisfeitos com o resultado e usaremos esse precedente para intensificar ainda mais nossos esforços e intolerância contra infratores”, afirma resoluto Pontroué.

Como marca integrante do conglomerado de marcas de luxo, Richemont, Panerai é bem conhecida por seu design icônico e detalhes distintos de seus relógios : uma robusta caixa que apresenta luminescência nos números e índices através de placas sobrepostas que leva ao mostrador uma impressionante visibilidade subaquática além da patente da ponte de proteção da coroa que foi originalmente criada para atender às necessidades da Marinha Italiana.

SOBRE A PANERAI

Fundada em Florença em 1860 inicialmente como uma oficina, loja e escola de manufatura relojoeira, por muitas décadas a Panerai abasteceu a Marinha Italiana e seus oficiais de mergulho particularmente, com instrumentos de alta precisão. Os relógios desenvolvidos pela Panerai naquela época, incluindo o Luminor e o Radiomir, foram guardados sob segredo da Marinha Militar italiana por muitos anos e foram lançados no mercado internacional apenas após a marca ser adquirida pelo grupo Richemont em 1997. Hoje em dia a Panerai desenvolve seus próprios movimentos e relógios em sua fábrica em Neuchâtel. A Maison é uma perfeita fusão entre o tradicional e histórico design italiano e a precisão técnica relojoeira suíça. Os relógios Panerai são vendidos em todo o mundo através de suas exclusivas boutiques e selecionados distribuidores.

