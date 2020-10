Outubro Rosa: Mulheres ganham coleção de roupa exclusiva em apoio ao enfrentamento do câncer de mama

PUBLICIDADE

Idealizada pela empresa de roupas femininas, Rafaellas, a Campanha Dianthus, lançada no último dia 14, visa levar uma mensagem de encorajamento às mulheres que passaram pelo tratamento de câncer de mama, bem como para as pacientes que superaram a doença

A campanha Outubro Rosa, celebrada mundialmente, gera grande movimentação social, a fim de promover a conscientização da sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Contudo, a marca, Rafaellas, lançada em meio à pandemia do novo Coronavírus, inovou ao apresentar a Campanha Dianthus, a fim de promover apoio emocional às mulheres que enfrentam e que já passaram pelo Câncer de Mama.

Lançada no último dia 14, a mobilização leva o nome da flor Dianthus, pois faz alusão à uma espécie muito resistente e que mesmo após enfrentar geadas e grandes tempestades, consegue florir com a mesma excelência. O idealizador da campanha, o empresário Isaque Torres Dantas explica que o projeto tem como objetivo estimular mulheres que venceram o câncer e apoiar quem está em tratamento a acreditar que é possível retornar uma vida feliz após o término da doença

Torres, uniu a sua expertise de empreendedorismo, ao entrar no mundo dos negócios aos 16 anos com a sua primeira empresa, à necessidade dessas mulheres que precisam de apoio emocional durante ao processo de recuperação do câncer de mama.

“O intuito da campanha Dianthus é trazer uma pitada de autoestima para mulheres que estão no meio do tratamento. Sabemos que é um processo muito doloroso e difícil e que afeta diretamente a autoestima das mulheres que são o nosso público. Então, quisemos ter uma responsabilidade de motivar, levar força e uma energia de beleza para elas, usando pacientes que já venceram o câncer nesse editorial”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A marca Rafaellas criou uma coleção exclusiva de roupas femininas para essa campanha. Com isso foram enviadas para esse público peças com uma carta de motivação. “Existe, felicidade, beleza, moda e estilo depois do câncer sim’, defende Isaque.

O projeto vai estar em vigor durante o mês de outubro e mulheres que tem esse perfil continuarão recebendo peças exclusivas do Editorial Dianthus.

A empresa Rafaellas

A empresa foi concebida pelo empresário Isaque Torres Dantas, que começou sua trajetória profissional aos 8 anos ao trabalhar em um empreendimento familiar. Visionário e com um olhar empreendedor, Torres concebeu a Rafaellas, nascida em junho, no meio da pandemia da Covid-19. A empresa enxergou uma oportunidade com a obrigatoriedade do uso de máscaras, ao entender que seria um acessório necessário e a partir daí foram criados modelos mais confortável e com estampas diferenciadas para o universo feminino, como uma forma de estilo e moda.

A aceitação do produto foi bem sucedida e logo surgiu a ideia de trazer uma loja que confeccionasse roupas acessíveis para todos os tipos de mulheres, com conforto e qualidade e com ótimo custo-benefício.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a produção de modelos próprios, a marca surgiu em uma ambiente totalmente online. Após investir no ecommerce, o empresário percebeu a necessidade de abrir a sua loja física e escolheu Brasília para ser a sua primeira unidade e, posteriormente se transformar em uma franquia para levar moda e beleza acessíveis para outras regiões do país.

Serviço: Outubro Rosa: Mulheres ganham coleção de roupa exclusiva em apoio ao enfrentamento do câncer de mama

Endereço: CLN 305 bloco D loja 64 – Asa Norte– Brasília -DF

Contato: (61) 99813 0168

Email: [email protected]