Vamos falar da nova tendência que está fazendo a cabeça das famosas: moreno iluminado

PUBLICIDADE

Temos visto nos últimos dias muitas famosas deixando de lado os fios loiros e aderindo aos fios mais escuros. Podemos citar como exemplo, Andressa suita, Giovanna Antonelli, Juliana Paes, Débora Secco e muitas outras. Será que esta nova tendência veio para ficar? Só podemos dizer que os famosos ou aquela amiga que mudou recentemente nos inspiram, mas, cuidado pois não é todo tom de cabelo que combina com a gente. Em tempos de maior valorização da beleza natural, em um cenário dos cachos e crespos, os castanhos (indiferente da textura dos fios) são vistos como práticos, naturais e ideais para aquelas mulheres que são mais atarefadas e que preferem um cabelo menos exigente. Mas, mesmo sendo uma cloração mais discreta, existem técnicas específicas para inovar a beleza dos fios e trazer mais luz para os castanhos.

Haniel Nunes, especialista em Morenas iluminadas, aponta que cabelos castanhos nunca saem de moda e a palavra-chave é arriscar”. Passar de uma coloração mais clara para fios escuros não é tão simples como se pensa e, caso haja arrependimento, voltar para fios mais claros será um processo bastante difícil, já que leva tempo, alto custo e irá danificar a saúde dos cabelos, mesmo que sejam usados bons produtos.

Vamos apontar alguns pontos para que te ajude neste processo de mudança:

– A escolha de um bom profissional é de extrema importância, já que somente ele vai poder indicar a melhor técnica para se chegar ao resultado desejado, além de informar se será possível passar por esse processo;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– A escolha do tom é muito importante, aqui serão usadas técnicas de Visagismo, onde o profissional irá fazer uma avaliação para verificar se o tom desejado combina com o tom de pele e características da cliente, realçando sua beleza e características naturais;

– A escolha de bons produtos é fundamental para o resultado final;

– Deixar a tinta no cabelo mais tempo do que o recomendado não altera o resultado da cor, muito pelo contrário já que prejudica ainda mais;

– A coloração altera a estrutura dos fios, agredindo a fibra capilar e por esse motivo exige sim, cuidados após o procedimento e que devem ser levados do salão para casa;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– A escolha do shampoo e de um bom creme de tratamento fazem a diferença para manter a saúde dos fios e a cor do cabelo mais bonito;

São pequenos detalhes que reforçam o resultado. Técnicas e materiais de ponta podem ser inúteis se o resultado não atingir as expectativas estéticas do cliente. Haniel aponta ainda que essa tendência é temporal como todas, porém cada vez mais as mulheres buscam praticidade e o aspecto do cabelo saudável, podemos arriscar dizer que as mulheres podem aderir por mais tempo, em vez de ser apenas tendência temporal, novo ano, nova moda”, finaliza Haniel.