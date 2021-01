Modelo destaque de desfile em Paris é filha de doméstica brasileira

PUBLICIDADE

Assim como os demais eventos realizados virtualmente no último ano, os desfiles de alta-costura na França tem prosseguido da mesma forma. E nesta terça-feira, 26, a Chanel apresentou sua nova coleção primavera-verão, inspirada em um casamento no campo com poucos convidados. Dentre as modelos que desfilaram, a brasileira Raynara Negrine ganhou destaque.

Rayanara é natural de Cachoeiro do Itapemirim (Espírito Santo) e filha de empregada doméstica. E com apenas 17 anos, consagrou-se como neotop já na sua primeira temporada de desfiles internacionais, fechando contrato de exclusividade com uma grife francesa, cuja diretora criativa é Virginie Viard, que substituiu Karl Lagerfeld, morto em fevereiro de 2019.

O look usado pela brasileira foi um terninho enfeitado com babados na frente, detalhe este que acompanhou vários outros looks da coleção. O sapato biocolor, modelo Mary Jane, calçou todas as modelos.

O desfile realizado em Paris, foi exibido virtualmente para todo o mundo, sem público presencial, reunindo apenas um seleto time de modelos e embaixadores da marca. Atrizes como Penélope Cruz e Marion Cotillard estiveram presentes no Grand Palais, de onde foi transmitido o evento. Todas as orientações de controle à pandemia adotadas na Europa foram respeitadas.

Todo o ambiente para a exibição da coleção foi trabalhada em cima do clima campestre, onde o ponto alto do desfile foi a entrada da noiva em um cavalo branco. O vestido de casamento era quase monástico, fechado de alto a baixo, em tecidos adamascados e leve volume na parte de trás. Com véu enorme, a entrada triunfal da modelo aconteceu depois que as demais tops se sentavam nas cadeiras vazias do espaço

Tule, ombros à mostra, camisas, babados e os icônicos tailleurs com um ar mais leve e descontraído marcaram a coleção. O filme e as fotos da apresentação foram dirigidos pelo fotógrafo, diretor e artista gráfico Anton Corbijn.

O profissional fez também uma série de fotos no emblemático espaço Chanel, na rua Cambon, incluindo imagens na icônica escada com espelhos, como a de cima, com a modelo vestida de noiva.

