Moda Brasileira: Correios destacam tema em última emissão postal de 2020

Os Correios lançam, nesta terça-feira (29) o último Bloco Especial Séria Mercosul: Moda. A emissão final de 2020 traz a temática ressaltando que o assunto não é restrito apenas às questões relacionadas às roupas, calçados ou joias, por exemplo. O conceito de moda passa pelos valores da nação, descoberta de talentos, expressão de atitude, comportamento, arte, cultura e estética, por meio de influência tanto no mercado quanto na economia.

No ano em que o maior evento de moda do Brasil – o São Paulo Fashion Week (SPFW)-, comemora 25 anos, o bloco especial traz três selos com imagens muito representativas para o setor. Um deles tem o registro fotográfico de Nino Muñoz da supermodelo brasileira Gisele Bündchen, ícone mundial da moda, que se transformou no sinônimo de uma profissão.

Outra estampa traz a ilustração do ilustrador de moda Filipe Jardim, que já desenhou para grandes marcas internacionais como Hermès, Tiffany’s, Louis Vuitton e também para grifes nacionais Neon, Amapô, Água de Coco, entre outras.

O terceiro selo destaca a foto de Bob Wolfenson, considerado um dos maiores fotógrafos da América Latina, sendo responsável por dezenas de cliques de top models, além de ter atuado em campanhas publicitárias importantes.

A arte da emissão foi finalizada em quadricromia e impressão offset, com tiragem de 30 mil blocos, e cada um dos três selo tem valor de 1º Porte da Carta (R$ 2,05). As peças podem ser adquiridas na loja virtual e, a partir de janeiro de 2021, estarão disponíveis nas principais agências dos Correios do país.