Looks confortáveis e ‘arrumadinhos’ são aposta para o Natal da pandemia

Natal é época de reunir a família, trocar presentes e abraços calorosos, saborear aquela deliciosa e farta ceia e jogar conversa fora, sem hora para acabar. E para celebrar esta data tão especial, muitas pessoas não abrem mão de garantir um look novo e à altura. Mesmo em 2020, quando a tradicional programação natalina deverá ser substituída pelos encontros virtuais e por reuniões mais íntimas, isso não deve mudar.

É o que acredita Nélia Finotti, estilista e consultora de moda do Shopping Estação Goiânia. “As pessoas não vão para grandes festas neste ano, mas promoverão cerimônias com seus pais, filhos, irmãos, e querem estar arrumadas para isso. Estão todos cansados de ficar em casa, de pijama. O Natal será uma oportunidade para garantir aquela roupa nova, mesmo que seja para usar em casa e em família, e se produzir”, diz.

Por outro lado, como muita gente precisará passar mais tempo na cozinha, providenciando o cardápio da noite de 24 de dezembro, e as altas temperaturas têm prevalecido em várias cidades brasileiras, a preferência deve ser por peças leves e confortáveis, como tênis, rasteirinha, sandália com salto quadrado e roupas com tecidos fluidos e frescos, sem sair do estilo “arrumadinho”.

A Dona Mocinha é uma das marcas que tem seguido essa tendência de conforto com estilo. Na loja, inclusive, a busca pelos looks de Natal já começou na segunda quinzena de novembro. “Preferi trabalhar com opções de conjuntos e vestidos trapézio, que as pessoas vão aproveitar mais vezes do que os vestidos de luxo. Trabalho muito com a sarja acetinada, que tem um brilho e reflete uma peça mais social, e também com um tecido fluido, a sedinha, que não encolhe ou amarrota e fica bem leve e confortável”, explica a proprietária Stephanie de Pina.

Entre as mulheres, os vestidos longos, com babados, e mais soltinhos devem ser a grande aposta, segundo Finotti. Looks mais joviais, com bermuda e cropped, por exemplo, também estão na lista. Já o público masculino deve investir em bermudas mais descoladas com camisetas ou até mesmo em um look com calça e camisa, se a ocasião for mais formal.

A estilista considera, ainda, que as cores vermelho e verde devem continuar predominando, mas que existe uma forte tendência do listrado e do xadrez, que têm uma pegada natalina. Os acessórios também não cairão no esquecimento. “As pessoas estão com vontade de sorrir e vão querer transmitir alegria por meio de acessórios e peças divertidas”, conta.

Confira algumas opções de looks do Shopping Estação Goiânia para o Natal, seguindo essa tendência:

MASCULINO

