Guia de cuidados com as unhas: conheça os melhores hábitos para mantê-las fortes e saudáveis

Quem nunca sofreu com unhas fracas e quebradiças? Saiba que alguns hábitos podem ser incorporados à nossa rotina para deixá-las protegidas e fortalecidas. Desde mantê-las cortadas e lixadas até investir em uma alimentação saudável, são pequenas ações que ajudam a evitar que elas enfraqueçam ou sejam infectadas por fungos causadores de doenças.

“Um dos cuidados essenciais é hidratar as cutículas”, indica a dermatologista Dra. Ana Paula Mesquita Antoniassi (CRM 95384 SP). “Se você estiver com as unhas pintadas, passe apenas em volta; caso não, utilize cremes e loções em toda a unha. O esmalte atrapalha a penetração efetiva do hidratante utilizado.”

A médica também comenta que cortar e lixar as unhas são outro passo fundamental para evitar que fiquem enfraquecidas. “Não precisa fazer as unhas no salão todas as semanas, mas sim que fiquem bem-cuidadas para evitar que quebrem.” A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), por sua vez, também recomenda não polir a superfície da unha nem utilizar com frequência removedores de esmalte que contenham acetona. “Sempre consulte seu dermatologista para saber os procedimentos indicados para seu caso”, diz Mesquita.

Na mesma linha da SBD, a dermatologista conta que a cutícula não deve ser retirada, pois isso facilita a entrada de fungos e bactérias. Entre as doenças que esses microrganismos podem causar estão as micoses. Alguns sinais da micose de unha – cientificamente chamada de onicomicose – são mudança de cor, engrossamento e deformação da unha, em especial as dos pés.

O tratamento para os casos de onicomicose pode ser demorado, mas médica afirma que é algo simples em termos de execução. Uma das opções é o uso de esmalte antifúngico. Medicamento formulado com cloridrato de amorolfina, Loceryl® forma um filme protetor eficaz contra os fungos micóticos, podendo ser usado apenas uma ou duas vezes por semana de modo a eliminá-los das unhas dos pés e das mãos.

Ainda, a Dra. Ana Paula indica aliar esses hábitos a uma rotina de alimentação saudável. “Refeições com boa quantidade de vitaminas A, B, D e E devem ser sua aposta, porque fortalecem as unhas”, ela explica. Outros alimentos recomendados são aqueles com Vitamina C (como laranja, morango e espinafre), ovo, carne, feijão e banana.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

