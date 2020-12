Gucci lança panetone em parceria com chef Massimo Bottura

PUBLICIDADE

A grife italiana Gucci lançou uma edição limitada de panetones de luxo em parceria com o chef Massimo Bottura.

O especial panetone da Gucci e de Bottura, que comanda a Osteria Francescana, principal restaurante do italiano e eleito o melhor do mundo em duas ocasiões, é feito com chocolate e cereja amarena.

A sobremesa é feita em colaboração com a premiada pasticceria Posillipo Dlce Officina, que fica em Gabicce Monte, na região das Marcas.

A embalagem do produto também é especial, já que cada panetone é envolvido em um saco macio de flanela e empacotado em uma lata cor de rosa assinada pela Gucci.

Para reduzir o impacto ambiental, que é um dos compromissos da grife, o panetone será entregue aos clientes nas cidades de Florença e Milão com a ajuda de três carros elétricos da BMW, disponibilizados pela própria montadora alemã.

