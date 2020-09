Fast Escova Asa Sul e JBr firmam parceria para dar dicas de beleza

PUBLICIDADE

Pensando em facilitar o dia-a-dia das nossas leitoras, o Jornal de Brasília, em parceria do a Fast Escova Asa Sul, anuncia um programa semanal, com estreia prevista para o próximo dia 25, com uma série de dicas para que você mesma possa fazer penteados, maquiagem e fique por dentro das tendências e serviços para sua beleza.

A Fast Escova Asa Sul

Em tempos de pandemia viabilizar novos negócios não é tarefa fácil, ainda mais com a nossa economia em desaquecimento. Mas, para a jovem empresária Andréa Gomes de Sousa Matos de 32 anos isso não foi um problema. Mesmo em tempos de crise, Andréa não só empreendeu um novo negócio como também mudou seu ramo de atuação, afinal em tempos de crise também surgem boas oportunidades.

“Eu trabalhei por 6 anos no mercado cervejeiro, e durante três anos em uma cervejaria de Brasília como Sommelier de cerveja. Apesar de ter uma paixão pelo mercado de cervejas artesanais sempre fui muito vaidosa e sempre gostei do mercado de beleza, principalmente com maquiagem e daí que surgiu a vontade de investir nessa área, além de eu perceber que também tinha talento para maquiar. Daí em diante só faltava um passo para a realização deste sonho, se capacitar. Fui atrás de cursos com bons profissionais, estudei e hoje já sou uma maquiadora profissional”.

A jovem visualizou o quanto o mercado de beleza é promissor mesmo em tempos de crise pois as brasileiras trazem a vaidade no seu DNA. “A área de beleza me traz muita satisfação pessoal, você ver nos olhos da cliente a felicidade por estar se sentindo bela, por ter sua autoestima resgatada não tem preço” concluiu.

“Mesmo em momentos de crise é preciso empreender, arriscar e ir em busca de novas oportunidades”

Andréa Gomes de Sousa Matos

E por que investir em um momento de crise? Para ela, o investimento na área se deu pelo simples fato de estar em crise, já que tudo estava mais em conta para um investimento a médio prazo. “Eu e meu sócio resolvemos arriscar, principalmente porque sabemos que isso é algo momentâneo e não vai durar para sempre. Assumi a Fast Escova com muita vontade de empreender e de fazer acontecer, como fiz no mercado cervejeiro. A experiência em uma área bem machista e competitiva eu já tenho, então acredito que o mercado de beleza vai ser mais tranquilo, apesar de ser mais competitivo” finalizou. Um bom empreendimento pode surgir de uma necessidade pessoal ou uma carência do mercado local e a Fast Escova traz isso: bons serviços, agilidade e preço justo, a franquia foi idealizada para clientes que precisam estar prontas em pouco tempo e sem a necessidade de agendar um horário e Brasília ainda não tinha nada parecido.

Fast Escova Franquia Asa Sul

De segunda a sábado das 8h às 20h.

Endereço: CLS 308 – Bloco D loja

Asa Sul Brasília-DF Telefone:(61) 3203-7707 / (61)9.9664-9797