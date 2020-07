Estilista japonês Kansai Yamamoto morre aos 76 anos

PUBLICIDADE

O estilista japonês Kansai Yamamoto, conhecido por suas criações extravagantes e pelo figurino do cantor David Bowie – especialmente “Ziggy Stardust” – morreu de leucemia aos 76 anos, segundo anunciou sua empresa nesta segunda-feira, 27.

Nascido em 1944 em Yokohama, Yamamoto entrou na universidade para estudar engenharia antes de se dedicar ao design de moda e, em 1971, tornou-se o primeiro designer japonês a realizar um desfile em Londres, misturando motivos japoneses tradicionais – incluindo desenhos do teatro kabuki – com fantasia brilhante, designs arrojados.

Uma reunião com Bowie depois de um desfile em Nova York levou Yamamoto a criar o guarda-roupa para o alter ego de Bowie, Ziggy Stardust. Ele também conhecia os músicos Elton John e Stevie Wonder, de acordo com sua empresa.

Em um de seus desfiles finais em Tóquio, antes de se tornar um planejador de eventos em 1993, Yamamoto combinou minis de chiffon com jaquetas de lagarto prateadas em estilo eclético típico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“‘Os seres humanos possuem energia ilimitada’ era o seu lema”, disse sua empresa em comunicado anunciando sua morte em 21 de julho. “Ele nunca deixou isso para trás, perseguindo um desafio após outro, não importa o quanto as coisas ficassem difíceis”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo