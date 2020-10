Escova e maquiagem com praticidade e rapidez

PUBLICIDADE

Nada de passar horas no salão de beleza, ainda mais em tempos de pandemia. A escovaria Fast Escova Asa Sul oferece mais praticidade e rapidez no atendimento de suas clientes, ainda mais agora em meio a quarentena. A rede, especializada em escovas, trabalha com o conceito ‘Fast Beauty’, que garante um ‘up’ no visual em apenas 40 minutos por procedimento. Nos dias de hoje a mulher moderna está cada vez mais com o tempo reduzido e com tarefas mais prolongadas e, para facilitar o seu dia a dia que a Fast Escova surgiu. Seguindo este novo conceito a franquia Fast Escova Asa Sul oferece modelagem, maquiagem, tranças, penteados e hidratações, além da vendas de produtos de marca própria para manter os cuidados em casa. Tudo isso em um curto espaço de tempo já que os serviços oferecidos exigem pouco tempo de execução e o melhor, sem a necessidade de marcar hora, é chegar, ser atendida e sair pronta.

É atendimento express, com profissionais especializados e preço justo. Para a proprietária Andréa Gomes de Sousa Matos este novo conceito tem agradado muito as clientes. “A mulher de hoje precisa desta praticidade. Elas chegam aqui e querem sair lindas no menor espaço de tempo, isso porque Brasília é uma cidade em que as mulheres trabalham muito, participam de muitos eventos e precisam estar sempre arrumadas. Esse formato veio para facilitar a rotina destas mulheres, que vai poder encaixar os cuidados com a beleza entre uma agenda e outra” finaliza.

Sobre a Fast Escova – Franquia de escovaria que surgiu em Goiânia com a proposta de atender de forma ágil a mulher moderna que precisa estar pronta em poucos minutos. A Fast Escova Asa Sul foi inaugurada em janeiro de 2020 e oferece os serviços de hidratação, penteado trança, escova e maquiagem com preço justo, agilidade e produtos de alta qualidade. A loja fica localizada na CLS 308 Asa Sul Brasília.

Serviço – Fast Escova Franquia Asa Sul

De segunda a sábado das 8h às 20h.

Endereço: CLS 308 – Bloco D loja

Asa Sul Brasília-DF Telefone:(61) 3203-7707 / (61)9.9664-9797