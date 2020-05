Entrevista com Luíza Barcelos

PUBLICIDADE 

Os olhos brilham, a autoestima vai lá em cima. Não é novidade que sapatos são peças de desejo de muitas mulheres afinal, é considerado uma paixão nacional. A peça é capaz de trazer estilo e sofisticação para qualquer look, desde o casual até o mais elegante. E seguindo esta preferência o mercado nacional vem crescendo cada vez mais e as marcas brasileiras se consolidando com identidade próprias. Sempre surgem novas tendências, e por isso sempre haverá um novo item de desejo do momento para adquirir.

E quando se fala em “marcas que são referências” a “queridinha” e bastante lembrada é a label da Luíza Barcelos. Hoje, o negócio está posicionado entre os cinco mais importantes do país em seu ramo, com uma gestão familiar, que já chegou à terceira geração. São 15 lojas próprias, mais de 600 pontos de vendas e uma produção de mais de 20 mil pares por mês. A primeira loja própria na capital federal completa sete meses de atividades e já caiu no gosto de milhares de mulheres e a cada coleção encanta ainda mais.

E se preparem as brasilienses, porque em breve haverá a expansão da marca em um novo ponto da cidade, atualmente a store funciona no ParkShopping, próxima a saída do Espaço Gourmet. Confira a seguir a entrevista exclusiva com a estilista Luíza Barcelos e saiba em primeira mão o que vem para o verão 2021 e como foi a expansão da marca aqui em BSB.

1 – Como se deu a vinda da Luíza Barcelos para cá? Como foi o processo de escolha por BSB, já que demorou algum tempo e era um desejo bem antigo das consumidoras brasilienses?

A Luiza Barcelos sempre foi uma marca bastante conhecida e querida em Brasília. O maior número de pedidos de loja própria que a gente recebia nas redes sociais e por e-mail era para a cidade, diariamente recebíamos comentários perguntando “Quando vai ter loja em BSB?”. Então, o nosso sonho de vir era enorme e fomos em busca de um ponto e de um franqueado que tocasse a operação. A oportunidade finalmente apareceu quando a empresária Juliana Beltrão chegou.

Ela e a mãe, a sra. Zózima de Azevedo vieram com muita vontade, já eram amantes da marca. A Juliana conta para gente que quando foi procurar um negócio novo queria trabalhar com algo que amasse e ela amava a Luiza Barcelos. Assim, ela fez todo esse movimento. Ela correu atrás e isso é muito importante para nós, digo que ela tem o nosso perfil. É uma pessoa que luta e corre atrás dos seus sonhos. A sinergia foi tão grande que esse sonho foi realizado muito mais rápido que a gente imaginou. Para completar, apareceu um ponto ótimo e a gente não podia perder a oportunidade e daí conseguimos inaugurar a primeira loja na capital federal. Eu tenho certeza é a primeira de muitas que virão.

2 – De que forma acontece o processo de inspiração das peças? Onde busca suas referências?

Depois de 30 anos fazendo coleções criamos metodologias próprias e um jeito de trabalhar dentro do nosso Departamento de Estilo e Criação. Em toda essa trajetória, a Luiza Barcelos conseguiu construir o seu DNA, a sua personalidade e imprimir essa identidade no produto. Dentro das nossas coleções vocês vão sempre encontrar uma feminilidade muito forte, um refinamento, o cuidado aos mínimos detalhes, além da preocupação em fazer sapatos atemporais e versáteis. Sapatos que são para usar sempre, com tudo e durante muitas temporadas. Independentemente das tendências, essas características vão estar sempre presentes nas coleções da Luiza Barcelos.

Mas então como é o nosso processo de criação? Eu falo que o que o nosso maior tempo é gasto com pesquisa. É um mês pesquisando e dois dias desenhando o produto, eu sempre brinco assim. Com isso, a base da pesquisa tem que ser muito forte, nós temos que ser bons pesquisadores para fazer uma coleção. As pesquisas começam em viagens internacionais, em assistir todos os desfiles internacionais que acontecem e estar atualizado em todos os assuntos de moda e todos os street style possíveis. Depois disso, a parte que faz total diferença é a pesquisa no acervo interno. Porque a moda vai e volta e o nosso acervo é precioso, inclusive para a gente diferenciar e revisitar, nesses 30 anos de marca temos o acervo todo detalhado, em foto e físico. Para começar uma coleção nosso primeiro trabalho é o que a gente chama de cool hunter que é busca pelas tendências.

Existe 1 milhão de tendências, mas daí eu me pergunto? quais são as mais apropriadas para a nossa cliente? Para a mulher brasileira? Depois de estudar as tendências de mercado e o nosso acervo, selecionamos as quatro principais tendências mais fortes de moda que estão vindo. Após isso tudo a gente cria um tema e esse tema tem que estar em sinergia com o nosso sentimento. Qual é o sentimento que está acontecendo? Quando escolhemos o nome para a coleção ele representa o que nós estamos sentindo, ele vai dar diretriz para que a gente pegue as tendências e consiga juntar com a personalidade Luiza Barcelos. Resumindo, a gente sempre tem a etapa chamada de cool hunter, a pesquisa de acervo, a definição das quatro tendências e a definição do nome. Junto a isso, inserimos o nosso DNA de marca na coleção. Ele sempre está presente.

3 – Qual o diferencial das peças? Como é a produção, há algum tipo de trabalho manual?

O sapato é um produto extremamente manual. Na confecção estão envolvidos em cerca de 130 processos e a grande maioria, manuais. Na Luiza Barcelos valorizamos muito isso. A gente acredita no diferencial que é agregar valor com o trabalho manual, com o cuidado no qual nos identificamos muito, porque é uma característica muito mineira. Temos a cultura das coisas feitas à mão, aqui temos o bordado, por exemplo. Nas roupas de festa é onde mais se encontra, mas há também em outras áreas. Nós, na Luiza, usávamos muito o bordado há algum tempo e dá vontade de voltar a fazer. Nessa coleção temos as sandálias de nó, os tressês, os macramês e os sapatos de enfeite que são costurados. Enfim, os trabalhos manuais têm um valor enorme para a marca.

4 – Muito se fala hoje que as marcas nacionais estão cada vez mais ganhando mercado e não deixando nada a desejar para as marcas gringas, de que forma percebe esta vertente?

O sapato brasileiro sempre foi uma referência internacional. O Brasil foi um dos grandes exportadores de sapato, mas sempre com marcas de terceiros. Então, somos reconhecidos como uma mão de obra extremamente preparada para fazer um sapato bem feito, mas faltava ter um DNA de moda nesse produto. Nosso país tem uma grande oportunidade de voltar a ser exportador porque, além da qualidade, ainda temos a vertente do design que se aprimorou. Hoje existe um design brasileiro identificável, sabe? Existe um DNA brasileiro que eu acho que daqui para frente vem com tudo. O sapato e a nossa mão de obra aliada com esse design são a chance de termos um grande mercado novamente. Acreditamos tanto nisso que também pretendemos abrir os olhares. A Luíza Barcelos já tem algumas frentes de exportação, mas está na hora de abrir um pouquinho mais para o mercado externo.

5 – Quando a marca foi fundada imaginou que teria tanto sucesso e que se tornaria um item de desejo no armário de toda a mulher?

A marca foi fundada pela Dona Dorinha, minha mãe. A gente não imaginava aonde poderia chegar, mas tínhamos a certeza de que íamos longe porque minha mãe colocou muita energia nesse sonho e impulsionou isso. Ela tinha uma garra e com a força do trabalho conseguiu envolver todos os filhos no negócio. Hoje, os pilares dela são muito fortes na empresa. Depois da partida, ela deixou dois recados, são eles que nos movimentam para crescer e calçar os pés das mulheres de todo Brasil. Os dois recados são muito importantes. No primeiro, ela escreve que começou aos 50 anos e que nós tínhamos que fazer muito mais do que ela fez, já que na época nós estávamos longe de chegar a essa idade. Na segunda mensagem, ela pediu que a gente mantivesse os nossos valores e fizesse a Luíza Barcelos crescer. Então, nós seguimos em frente sempre com esses propósitos e com os valores ensinados por ela.

6 – Como se manter sempre em alta, não ser apenas mais uma marca em um mercado com tanta concorrência e diversidade de produtos?

São vários fatores. A Luíza Barcelos tem pilares fortes: sapatos femininos, delicados, atemporais, versáteis e feitos com cuidado aos detalhes. Isso é uma coisa do nosso DNA que é forte e já está definido, nós conhecemos muito bem quem são as nossas consumidoras. A gente tem o relacionamento muito próximo com elas e isso também nos ajudou a construir esse DNA de marca, além da diversidade de produtos e qualidade. Sempre nos preocupamos com qualidade e conforto, tanto que fizemos uma pesquisa com o Centro Tecnológico do Calçado há 18 anos para medir os pés das brasileiras. Hoje a gente consegue fazer uma pesquisa dos nossos sapatos com 500 mulheres, temos essa busca pelo calce confortável e ainda temos o estilo que se relaciona com a personalidade da mulher brasileira. Uma produção criada por mulheres e com diretoras mulheres que tem perfis e gostos diferentes. Tudo isso agrega para sermos uma marca única.

7 – Em tempo de pandemia, as lojas físicas não estão podendo ainda abrir, como se reinventar? Como visualiza os próximos meses?

Em 30 anos de empresa a gente já passou por tanta coisa. Essa não é a primeira crise, nem a segunda, nem a terceira, e eu acho que a força vem da nossa história. Com tudo isso que está acontecendo é a hora de parar para pensar o futuro. Nós somos uma empresa familiar, os quatro diretores são muito presentes no dia a dia do negócio. Temos perfis diferentes, qualidades diferentes e isso nos faz ter olhares diferentes para se reinventar. Sem dúvidas a gente está trabalhando muito, pensando, escrevendo… E eu acho que nós vamos nos reinventar olhando para toda a nossa história e pensando nela para o futuro.

Nós vamos sair mais fortes por tudo o que a gente construiu nesses 30 anos. Sempre fomos éticos, temos os nossos propósitos muito definidos, os valores muito claros e estamos sempre próximos. Estamos juntos das nossas parcerias, franqueados, multimarcas, lojistas e fornecedores. A Luíza Barcelos é respeitada pela cadeia como um todo. Somos impulsionadores, gostamos de construir relações e fazer parcerias, vamos sair dessa com os laços ainda mais fortalecidos. A gente vai estar mais perto, mais junto e mais forte.

8 – Existe projeto de expansão aqui pra BSB?

Com certeza temos um projeto de expansão para Brasília. A Juliana já sabe e a gente acha que a cidade merece mais lojas. Estamos olhando alguns pontos e em breve teremos novidades. Brasília vai ter mais Luíza sim, com certeza!

9 – O que podemos esperar para as novas coleções?

A gente acabou de fazer a coleção de verão que vem. Já está pronta. Eu acho que existe uma personalidade na mulher brasileira que está influenciando a moda. A mulher brasileira está mais ousada e usando a moda de uma forma bem colorida. Eu acredito que as brasileiras agora se encantaram com a moda, se sentem empoderadas. As mulheres de hoje conseguem identificar qual é o seu estilo, a forma que ela quer se vestir e como ela se sente única. Então, a próxima coleção se relaciona a isso. O verão vem colorido, os metalizados continuam, vem muita coisa extremamente feminina e muitas sandálias peladas. Além disso, as coleções têm sempre uma continuidade, uma coleção move a outra.

É isso: colorida, feminina, delicada, com muitas sandálias e com o conforto sendo a palavra-chave. O conforto, sem perder o refinamento. Pode estar de rasteira ou de salto, mesmo que não esteja nas alturas, você ainda vai estar com um sapato lindo. E cada vez mais, as coleções vão ter modelos atemporais, que dá para usar a qualquer hora e que tenha muita utilidade. A gente já tem isso como pilar de marca e vem mais forte ainda. 10- Deixe uma mensagem para a consumidora Luiza Barcelos Brasília? A Luiza Barcelos é uma marca que tem muita afinidade com Brasília.

A gente acha que as mulheres da cidade amam estar bem vestidas e sempre arrumadas. Quando vamos a Brasília e vemos as clientes usando Luiza ficamos muito felizes! A marca tem uma sinergia boa com Brasília e queremos crescer cada dia mais. Queremos estar sempre com as clientes. Presente na vida delas, fortalecendo esse relacionamento. Fazer parte da construção delas, da carreira, do trabalho, da família e tudo mais que for importante. Quero dizer para as consumidoras que vamos estar sempre juntas e que pode contar com a Luiza sempre! A gente está sempre pensando nelas.