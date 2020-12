Enfiou o pé na jaca no Natal?! Conheça a massagem detox que ajuda a eliminar gordura localizada

PUBLICIDADE

Com as festas de fim de ano, é normal comer e beber além da conta, ainda mais no Natal que a ceia vem recheada de comidas deliciosas. No entanto, o peso na consciência chega logo depois. Para equilibrar, há soluções, como a massagem detox, que estimula o metabolismo e ajuda a queimar aquela gordurinha localizada, reduzindo até 1,5kg de inchaço em uma única sessão.

O procedimento alinha massagem modeladora e drenagem linfática, estimulando, dessa forma, o metabolismo e, consequentemente, queimam as gorduras. Além disso, na clínica Expose, durante a técnica, os clientes ganham um chá diurético para auxiliar no processo para desinchar o corpo.

Segundo a estetacosmetóloga da Expose Ana Karla, a massagem detox é indicada para quem deseja eliminar a gordura localizada. Além desse benefício, auxilia bastante na melhora da circulação sanguínea, ajuda a eliminar as impurezas e diminui a retenção de líquidos, causando sensação de bem-estar e leveza.

“O tratamento é indicado antes de qualquer outro, porque precisamos que o organismo e a pele do paciente fiquem totalmente limpos para que possam responder bem aos procedimentos estéticos. Damos também um chá desintoxicante e, depois, levamos para um ambiente para fazer argiloterapia”, explica a especialista.

Ana ressalta ainda que para ter bons resultados, a maioria dos tratamentos estéticos ou afins devem ser alinhados a uma boa alimentação e atividade física. Na primeira sessão já é possível notar as perdas de medidas.

Sobre a Expose

A Clínica existe desde 2017 e já conta com duas unidades, uma em Águas Claras e outra no coração de Brasília, na Asa Norte, aberta recentemente. Comprometida em servir os clientes e resolver suas queixas, a Expose conta com protocolos cosméticos e nutracêuticos de desenvolvimento próprio, baseados em cientificidade.

Expose Asa Norte

Hora: segunda a sexta: das 8h às 20h | sábado: das 9h às 13h

Endereço: CLN 303, Blobo B, Loja 10

Siga: @expoose.asanorte

Expose Águas Claras

Hora: segunda a sexta: das 8h às 21h | sábado: das 9h às 14h

Endereço: Rua das Carnaúbas quadra 301 Lote 4 Loja 22 – Águas Claras

Siga: @expoose.aguasclaras