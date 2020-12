Empresa brasiliense lança coleção para enaltecer força e protagonismo feminino

PUBLICIDADE

Que os hábitos de consumo mudaram ninguém mais duvida. Consumir com propósito é a onda da vez e tem movimentado eficazmente o mercado da moda brasileiro. E é com este intuito que a LUMAS lança no próximo dia 9 de dezembro, sua mais nova coleção cápsula, que inclui modelos incríveis e descolados de camisetas, home spray para roupas e ambientes, flâmula decorativa e ecobag.

O lançamento traz 16 novos modelos de camisetas com frases que reforçam a potência feminina, além é claro de serem peças com caimento e acabamento impecáveis, o que garante looks que vão do casual ao chique e o melhor de tudo, conscientes. A coleção cápsula conta ainda com mais três novidades: flâmula, ecobag e a fragrância LUMAS, que era um sucesso entre as clientes que recebem os produtos e que agora pode estar na casa e armário de cada uma delas.

“Estamos super empolgadas com a nova coleção, a construímos com muito cuidado e pesquisa para empoderar ainda mais mulheres. Além das camisetas, decidimos investir em novos produtos a partir de conversas com nosso público, que resultaram em um modelo de flâmula, uma ecobag e também o cheirinho da LUMAS para roupas e casas” diz Fernanda Sales, que junto com as sócias Laura Christine e Yasmin Franklin, gere a empresa.

Além de todo movimento de empoderamento e acolhimento proposto pela marca, vale ressaltar a importância econômica e sustentável que ela traz para seu meio social. Toda a cadeia produtiva da LUMAS é prioritariamente de mulheres e sua produção valoriza a diversidade e a cultura local, além da utilização de matéria-prima eco-friendly.

Lançamento

A pré-venda será lançada no dia 8 de dezembro com descontos e preços especiais que serão divulgados nas redes sociais (instagram). As vendas começam no dia 9 de dezembro pelo no site da marca: www.lumasfly.com.br. As peças também podem ser adquiridas presencialmente na Guide Shop LUMAS, no Casa Park.

Sobre a LUMAS

Empresa brasiliense capitaneada por três jovens mulheres que decidiram tirar o sonho do papel e se lançaram como empreendedoras. A empresa nasceu com o propósito de promover o protagonismo feminino por meio de mensagens de impacto em um negócio sustentável. Fernanda Sales, Laura Christine e Yasmin Franklin são os nomes à frente da marca que vem conquistando o público feminino Brasil afora, com criatividade e inovação.

Serviço:

LUMAS

Pré-venda: 8 de dezembro

Lançamento: 9 de dezembro

Site: www.lumasfly.com.br

Instagram: @lumasfly

Guide Shop LUMAS

Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 14h às 19h. Sábado das 10h às 12h.

Endereço: The Brain – Casa Park