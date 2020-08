Diversidade feminina: Mileide Mihaile celebra a pluralidade dos corpos femininos em campanha

PUBLICIDADE

A empresária e influencer Mileide Mihaile estreia sua mais recente campanha publicitária ao lado de um grupo de mulheres que representa bem a diversidade da beleza feminina. Com corpos, estilos e cores diferentes, elas posaram para um ensaio poderoso, cheio de charme, sensualidade e descontração. A ideia é celebrar as peculiaridades do corpo feminino, enaltecendo todas as suas formas, curvas e nuances, e mostrar que as mulheres não precisam se encaixar em padrões para se sentirem confortáveis e seguras consigo mesmas.

O ensaio exibe a nova coleção de cintas da marca Result Solution e apresenta a importância do produto se adaptar e realçar as curvas do corpo, independente do biotipo. Rafaella Viera, diretora da marca, fala sobre a preocupação de fazer uma representação justa da mulher brasileira, que é vaidosa, gosta de se cuidar, mas que sabe da importância de valorizar seus traços e tudo aquilo que a torna única. “Não queremos reforçar um padrão de beleza inatingível. Queremos promover a inclusão e a pluralidade. Sabemos que as mulheres brasileiras não têm todas a mesma aparência, por isso mesmo as nossas modelos também são diferentes e únicas, cada uma à sua maneira”, completa a empresária.

“Estou feliz demais por fazer parte desse trabalho lindo e estar nesse time de mulheres maravilhosas. Admiro muito quando um trabalho traz esse olhar, tem essa sensibilidade de entender e abraçar todos os tipos de beleza e incentivar as mulheres a se amarem como são. Afinal, o mercado da moda e da beleza é que deve se ajustar às diferenças de cada uma e não nós que devemos sofrer para caber numa roupa ou para sermos aceitas de alguma forma. Somos mulheres reais e a beleza está justamente nisso”, comenta Mileide.