Dicas do Oliver #010 – O que é escova progressiva e quais os danos que pode causar para os cabelos

Hoje vou falar para vocês de que forma a escova progressiva age no fio capilar. Sobre os danos que pode causar aos seus: quebra do fio, alteração da cor e outros. Por isso é tão importante a escolhe de um bom profissional, o teste de mexas é fundamental. As loiras também devem ter atenção redobrada. Vem comigo que eu te conto tudo. Até nosso próximo encontro.