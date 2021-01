Dicas do Oliver #008 – Transformação

PUBLICIDADE

Quem nunca acordou e falou: Hoje vou fazer aquela transformação! E por algum motivo depois se arrenpedeu, ou porque cortou demais ou porque mudou a cor dos fios radicalmente! É muito importante estar bem consigo mesma, estar emocionalmente bem, para não agir no impulso e depois bater o desespero. Quando não estiver segura do procedimento, é importante fazer algo mais sútil, que não vá impactar tanto, já que se for ao contrário é bem difícil voltar atrás. Espero que gostem das dicas de hoje, e até a próxima!