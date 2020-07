Dia do Homem: dicas de cuidados para manter a saúde e beleza em dia

PUBLICIDADE

Quando se fala em procedimentos de beleza, automaticamente, se pensa no público feminino. Contudo, não são só as mulheres que devem estar em dia com os cuidados com o corpo e rosto. A cútis masculina, por exemplo, tem necessidades especiais, que devem ser compreendidas para manter a saúde em dia.



No próximo dia 15 de julho é celebrado o Dia do Homem e para mostrar a importância dos cuidados com o público masculino, o dermatologista Erasmo Tokarski, especialista em pele há mais de 30 anos, explica sobre alguns tratamentos e procedimentos que podem fazer parte da rotina. Confira:



Depilação a laser – não é de hoje que a adesão ao laser para se livrar dos pelos se tornou frequente entre o público masculino. Ela pode ser aplicada, na barba, sobrancelha, axilas, tórax, entre outras partes do corpo. Contudo é preciso escolher a técnica correta para conseguir a desejada pele lisinha e saudável e assim, evitar problemas como coceira, foliculite, irritação e até manchas na pele. Segundo Tokarski, em média são realizadas seis sessões para a conclusão do procedimento, mas o número pode variar a cada paciente e pode ser preciso também a realização de manutenção. O dermatologista ressalta que a intervenção deve ser bem discutida antes de ser realizada, uma vez que a depilação é definitiva.



“Nos homens, a quantidade de pelos é maior e eles são mais grossos, o que gera uma grande chance de irritações, pseudofoliculites (pelos encravados) e foliculites (inflamação do folículo com ou sem infecção). Nesse sentido, o laser tem vantagem, pois o índice do problema com o procedimento é menor, contudo deve ser bastante pensada,” diz Tokarski.



Pele – a pele masculina tem características bastante específicas em relação à feminina. Por conta dos hormônios, como por exemplo, a testosterona, essa parte do corpo possui uma tendência maior à oleosidade. Devido a alta produção de sebo, a textura, espessura e densidade da pele também podem ser alteradas. Para o especialista é preciso cuidado com a região, uma vez que cada pele responde de uma forma particular.



“Para os homens que têm a pele oleosa – poros dilatados, espinhas e brilho intenso -, é essencial seguir uma rotina de cuidados com o uso de produtos adequados para a higienização e hidratação a fim de controlar todos esses problemas”, pontua Tokarski.



Já para quem tem a pele seca, o dermatologista afirma que a hidratação e o uso do protetor solar são essenciais. “Ao contrário da pele oleosa, uma pele seca tem baixíssima produção de óleo, o que a pode deixar desidratada, sem brilho e muitas vezes opaca”, explica. Segundo o profissional esse tipo de pele se caracteriza por ser descamativa e fina.



Com relação aos procedimentos estéticos, também há indicações para o público masculino. O dermatologista diz que os homens costumam procurar por botox, peeling e harmonização facial, principalmente nas regiões do queixo e nariz.



Cabelos – as madeixas masculinas são outro ponto que necessitam de cuidados. Quando aparentam estar danificadas é um sinal de que precisam de nutrição. Por outro lado, por também ser mais oleoso é preciso atenção com o cabelo masculino para evitar a famosa dermatite seborreica.



Para Erasmo Tokarski, o paciente deve procurar ajuda de um profissional sempre que notar algo de diferente no couro cabeludo ou em outras partes do corpo. “É comum a gente ver pessoas usando produtos por conta própria para tratar oleosidade, calvície, dermatites, alergias entre outros. Isso é um erro gravíssimo. É preciso conhecer a origem do problema para iniciar o tratamento adequado. A ajuda profissional é essencial”.



Com relação a calvície, o dermatologista aponta que o problema pode ter como origem a genética. Entretanto, apesar de ser hereditária, atualmente, existem tratamentos bastante eficientes capazes de postergar a queda capilar. Além disso, os implantes atuais também são uma opção. Somente o profissional poderá identificar as causas e orientar o paciente.



Corpo – os cuidados com o corpo também estão em alta. De acordo com o especialista, o público masculino costuma procurar tratamento para remoção de pintas indesejadas quando não há suspeita de câncer e também para eliminar ou amenizar estrias. O médico aponta que os homens também costumam se preocupar com a flacidez ou gordura localizada na região do queixo e pescoço.



“Os procedimentos são basicamente os mesmos que as mulheres procuram. Não há restrição quanto a fazer, o que deve ser sempre avaliado é a necessidade e o profissional escolhido. É imprescindível que qualquer intervenção seja feita por alguém habilitado”, pontua.