Coronavírus: marcas de roupas e costureiras criam suas máscaras

Em tempos de coronavírus quem tem máscara tem tudo, o quase tudo. A recomendação da OMS é que a população faça o uso das máscaras sempre que for sair de casa. O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alertou a população para que confeccione suas próprias máscaras em casa.

Pensando nisso, diversas marcas estão fazendo máscaras personalizadas para ajudar na procura global. Várias empresas abraçaram a causa como a marca de tênis New Balance. A grife americana anunciou o desenvolvimento de um protótipo em colaboração com as autoridades da saúde.

Grifes de luxo como Dior, Gucci, Prada e Chanel também alteraram a rotina de suas fábricas para aumentar a oferta de máscaras.

Mas não foi só as marcas grifadas que abraçaram a causa, Maria José de Freitas, 64 anos, é costureira e neste momento de pandemia está confeccionando suas próprias máscaras. A moradora de Vicente Pires viu a oportunidade de ajudar a população com a procura de máscaras e está vendendo as suas por 5 reais.