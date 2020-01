Confira biquínis estilosos que estão em alta entre as famosas

PUBLICIDADE 

O verão chegou com tudo e com ele os biquínis que prometem virar hit nas praias e piscinas. De férias em Trancoso, Bruna Marquezine provou que é possível reinventar o clássico modelo cortininha. A atriz surgiu com uma versão de tiras e cavadíssimo.

Tiras

Tie-dye

O tie-dye invadiu o beachwear nesta temporada. Biquínis e maiôs com estampas multicoloridas já caíram no gosto de famosas.

Morango e flores

Teve quem optasse pela estampa de fruta ou flores para curtir um verão mais divertido e vibrante. As peças grifadas não saem por menos de mil reais.

Cintura alta

Pretinho sempre!

Esse nunca sai de moda! Tanto maiôs quanto os modelos de duas peças ficam glamourosos em tom mais sóbrio.