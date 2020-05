Concierge de moda é destaque em tempos de pandemia

PUBLICIDADE 

Com o retorno do comércio em meio à crise ainda crescente da pandemia do coronavírus, formas diferenciadas e mais seguras de comercialização prometem ganhar destaque no varejo, especialmente entre consumidores que não se sentem confortáveis em sair de casa. Esse é o caso do serviço de envio de looks para clientes, realizado pela Clássico Closet.

A loja de roupas femininas trabalha com o serviço há um ano, intitulado de “malinhas delivery” – uma espécie de concierge de moda, em que as clientes recebem cerca de 10 looks em casa e com tempo para combiná-los com suas próprias roupas, sapatos e acessórios. Malas e embalagens são rigorosamente higienizadas pela empresa a cada novo envio e, os looks, passados a 190 graus, para evitar o contágio da doença.



O serviço diferenciado, que já fazia sucesso entre as clientes da Clássico Closet, agora desponta como a principal forma de venda da marca e com forte tendência de crescimento, uma vez que traz consigo um trabalho especializado de curadoria, personalização e comodidade. “Até que a vida volte ao seu ritmo normal, de ir e vir sem riscos à saúde, muitas pessoas vão priorizar o isolamento, se valendo de compras online e delivery. Logo, esse tipo de serviço se mostra totalmente adequado e compatível”, aposta a economista e proprietária da loja, Suely Martins.



O trabalho integra a proposta conceitual da Clássico Closet, que defende a cultura do consumo consciente, por meio da oferta de roupas clássicas e atemporais, de três formas distintas: agendamento individual, envio de “malinhas delivery” e compras online pela loja virtual, www.classicocloset.com.br. “A nossa intenção é levar às clientes uma avaliação mais criteriosa do que irão consumir. Assim, menos é mais, valorizando a qualidade e não a quantidade de peças e sua versatilidade para diferentes ocasiões”, explica Suely.



Os looks enviados em cada malinha contêm o gosto pessoal da cliente, seu perfil corporal, numeração entre outros fatores que são levados em consideração por meio de um atendimento prévio e personalizado. A malinha fica na casa da cliente durante 24 horas.