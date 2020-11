“Color Friday” Avanzzo – De 30 a 70% off

PUBLICIDADE

A Avanzzo aderiu a temporada de descontos. Na “Color Friday”, uma referência a cartela de cores vibrantes presente na temporada, os descontos variam entre 30% e 70%, tanto em peças do outlet como em alguns itens selecionadas da coleção Florescer, o Verão 21 da lab.

Vestidos longos, curtos e mídis, macacões, macaquinhos, saias, blazers, camisas, calças, camisetas, shorts e acessórios, as peças promocionais estão à venda nas lojas físicas (206 Sul, 309 Norte, Brasília Shopping, Park Shopping e Terraço Shopping), sinalizadas com as cores dos respectivos descontos nas etiquetas, e no nosso site, com etiquetas nas imagens. Até à meia noite desta sexta-feira, 27 de novembro.

Avanzzo

309 Norte – 206 Sul – Brasília Shopping – ParkShopping – Terraço Shopping

www.avanzzo.com.br – instagram: @avanzzo – facebook: Avanzzo