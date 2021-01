C&A anuncia parceria com a Enjoei e lança campanha “Novo de novo”

PUBLICIDADE

A C&A Modas anunciou na noite desta segunda-feira (18) o início de uma nova parceria comercial com a Enjoei.com, marketplace de venda de itens usados, e o lançamento da campanha “Novo de novo”. Pela parceria, a C&A terá uma vitrine especial de itens da sua marca no Enjoei: todas as peças selecionadas farão parte do acervo do Enjoei Pro, serviço pelo qual o usuário do Enjoei envia as peças para a empresa.

Em troca, a Enjoei fará uma curadoria das peças, além de ficar responsável pelas fotos, publicação e logística de entrega após a venda. A parceria ainda prevê benefícios para todos os usuários vendedores cadastrados no Enjoei. Segundo comunicado ao mercado, todos os créditos disponíveis no Enjubank, a carteira virtual do Enjoei, poderão ser usados para compras no site da rede C&A e darão direito a bônus.

Estadão Conteúdo