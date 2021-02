BVLGARI: descubra os luxuosos lançamentos da marca durante a LVMH Watch Week 2021

PUBLICIDADE

Durante a LVMH Watch Week – evento do conglomerado de luxo (25 à 28/01), para apresentar os principais lançamentos de relógios para o primeiro semestre de 2021 -, a Bvlgari, casa romana com legado e savoir-faire na manufatura de alta joalheria e relógios high end e, uma das marcas do grupo, trouxe cinco novas versões de peças icônicas da marca. Confira:

SERPENTI SPIGA

Com a apresentação do Serpenti Spiga, ressurge o ícone eterno da Serpenti, reinventado para 2021. Um símbolo da renovação perpétua, a cativante Serpenti é um dos motivos mais duradouros da Bvlgari. No mundo dos relógios da marca, os icônicos Serpenti com pulseira de voltas representam o ápice do trabalho artesanal em joalheria: peças que são joias em cada aspecto da sua criação. As três novas edições do Serpenti Spiga revelam a evolução do estilo Serpenti, que só poderia ser originário da Joalheria Romana do Tempo. Confeccionados nos magníficos ouro e diamantes e trazendo o sofisticado padrão matelassê, eles representam a capacidade única da Bvlgari de redefinir as fronteiras da criatividade, do refinamento e do savoir-faire.

LVCEA

Para 2021, o LVCEA retorna ao foco das atenções e aproveita as artes decorativas mais renomadas do mundo para criar peças sublimes que desafiam a fronteira entre a joia e o relógio. Trazendo energia, talento artístico genuíno e animação renovada à toda a coleção, os novos relógios LVCEA Intarsio Marquetry representam a identidade dos relógios da Bvlgari como a Joalheria Romana do Tempo. Ao aprofundar a exploração proposta pela Maison da Estetica della Meccanica, a estética influenciada pelo design industrial que há bastante tempo é a marca registrada do estilo Bvlgari, a nova interpretação LVCEA Skeleton reafirma ainda mais o compromisso da Bvlgari com os relógios femininos, na única peça esqueletizada feita explicitamente para mulheres, disponível no mercado.

DIVAS’ DREAM PEACOCK

A Bvlgari apresenta três novos relógios Divas’ Dream para 2021, o Divas’ Dream Peacock Dischi, o Divas’ Dream Peacock Diamonds e o Divas’ Dream Peacock Tourbillon Lumière, que enriquecem a coleção Divas’ Dream com a mais recente paixão por cores efusivas e primorosas e revelam a evolução do tema Colour Treasures apresentado pela primeira vez na coleção Serpenti Rainbow. Há muito tempo, a Bvlgari é conhecida como mestre das gemas coloridas por combinar gemas brilhantes de formas ousadas e engenhosas. As cores estão no DNA da Maison e são uma das características mais icônicas e reconhecíveis de cada criação da Bvlgari. Agora, a composição de cores continua com o lançamento dos novos modelos Diva’s Dream que celebram a beleza das cores nas nuances mais puras e saturadas já vistas.

Com base no fascínio duradouro da Bvlgari pelo mundo natural, os três novos modelos representam uma continuação da coleção Divas’ Dream Peacock da Maison. O tema do mágico surge no mostrador por meio de técnicas antigas e elaboradas como a marchetaria, a pintura de miniaturas e a champlevé, utilizadas pela Bvlgari por mais de 130 anos.

OCTO FINISSIMO

Impulsionada pela paixão e reconhecida pela excelência e pelo trabalho artístico, o Octo Finissimo continua a reivindicar sua posição como a quintessência da masculinidade moderna, desta vez redefinindo os códigos do design dos relógios esportivos da atualidade. Em 2021, ele estabelece um novo paradigma para um estilo inspirado no desempenho ao apresentar três novos estilos: o Octo Finissimo S em um novo modelo monocromático, o Octo Finissimo S Chronograph GMT e o Octo Finissimo Chronograph GMT Titanium com mostrador e pulseira de borracha novos.

OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON

Ganhando o centro das atenções mais uma vez, a alta relojoaria da Bvlgari apresenta com orgulho a nova obra-prima do som, o Octo Roma Carillon Tourbillon. Projetado para aumentar o nível de expressão sensorial por meio do som, o relógio inclui um carrilhão com três martelos combinado a um regulador de turbilhão: uma interpretação italiana criativa do savoir-faire da relojoaria suíça que ganha vida em materiais inovadores e um design ousado. Uma fusão perfeita entre o talento artístico e a técnica, em que a precisão é a estrutura que sustenta a beleza primorosa e transcendente.