Bruno Oliver é o novo colunista do Jornal Brasília

Expert na área da beleza, Bruno Oliver é o mais novo colunista de beleza do Jornal de Brasília e toda quarta-feira teremos novidades, dicas e tendências de beleza.

Especialista em coloração, o Hairstylist é hoje o queridinho das loiras e morenas iluminadas do quadradinho. Sua agenda é bastante concorrida, e não é à toa, já que sua experiência no assunto é bastante diversificada e reconhecida, além de ser o cabeleireiro oficial da primeira-dama da capital do Brasil!

O conteúdo semanal será disponibilizado em nossa edição online e em vídeos em nossas redes sociais.

“Estou muito honrado pelo convite e por agora poder fazer parte de um jornal que é tão sério e respeitado aqui em Brasília. Ter essa visibilidade e poder levar aos eleitores do Jornal de Brasília dicas semanais sobre beleza como um todo é muito gratificante, fortalece o trabalho da gente. Quero democratizar esse mercado, levar as informações ao máximo de pessoas possível e mostrar que todos podem ter acesso a ele. Vou falar sobre tendências de cabelo, dicas de maquiagem, tratamentos para fios, dicas de produtos e muito mais. Espero que todos gostem porque será feito com muito profissionalismo, qualidade de conteúdo e com carinho”.

Bruno Oliver

Às nossas leitoras, desejamos que aproveitem as dicas e gostem da leitura!