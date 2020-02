Biquíni cortininha continua sendo o favorito das mulheres no verão

PUBLICIDADE 

Com a aproximação do verão e o aumento da temperatura, peças da moda praia vêm ganhando destaque. Desde biquínis a maiôs e saída de praia, além do body feminino , sempre há dúvidas sobre qual estilo combina mais com qual corpo e qual corte escolher. Um que sempre acaba sendo cotado por grande parte das mulheres é o biquíni cortininha .

Esse modelo de biquíni é sempre um dos mais usados pelas brasileiras durante o verão. E a tendência é que esse estilo de roupa de banho permaneça em alta nos próximos anos. O sucesso do biquíni vem pela sua praticidade e pela valorização que traz à silhueta do corpo. O biquíni cortininha é uma ótima opção para mulheres de bustos pequenos, já que o corte valoriza a região dos seios e tem formato triangular.

Já para as mulheres que têm o busto avantajado, mas não querem deixar de usar a peça, a forma mais segura de fazer isso é escolhendo biquínis com alças mais largas, para garantir a sustentação necessária.

Outro detalhe que pode fazer diferença para quem possui esse formato de corpo é optar por modelos de biquínis cortininha de alças fixas, não de amarração. Essa característica favorece ainda mais a sustentação dos seios.

No que se diz respeito à parte de baixo, a calcinha pode ser tanto de lacinho, estilo que garante a impressão de quadris mais largos, ou tanga, que, por sua vez, disfarça a região.

Mas, de maneira geral, existem dois tipos principais dentro do estilo biquíni cortininha.

Um é o tradicional, provavelmente um dos cortes mais usados de biquíni cortininha. Esse tipo de peça necessita de amarração tanto no sutiã quanto na calcinha

O outro tipo é o ripple. À primeira vista, esse estilo se assemelha bastante ao tradicional, com amarrações em ambas as partes. Porém, o ripple conta como principal diferencial a presença de babados em torno do sutiã e na parte superior da calcinha. Esse detalhe faz uma grande diferença, principalmente na valorização da área das nádegas e coxas.

De forma geral, independente da escolha do tipo de biquíni cortininha, a peça é uma integrante da moda praia que agrada pessoas com diferentes estilos e tipos de corpos, além de ser uma das escolhas mais confortáveis, principalmente por ser facilmente ajustável, modelando-se, assim, ao corpo.

Uma ótima opção para quem quer comprar o biquíni cortininha ideal é conferir os modelos da Pajaris, loja especializada em moda praia

Além dos modelos clássicos, com cores sóbrias e mais sérias, a loja conta com peças mais vibrantes e com recortes originais, como alguns biquínis que possuem um recorte na parte superior dos seios.

Essa mudança entre cor e alguns detalhes do caimento são essenciais para ousar na hora de vestir um biquíni cortininha.

O modelo é provavelmente o mais tradicional do país, mas isso não significa que quem optar por esse tipo de modelo irá cair na mesmice. Há diversas formas de inovar com a peça, como mostram, na prática, os modelos da Pajaris